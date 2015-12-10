مذاکرات هلال احمر ایران و صلیب سرخ انگلستان

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سید امیرمحسن ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در حاشیه برگزاری کنفرانس بین المللی با مایکل آدامسون دبیرکل صلیب سرخ انگلستان دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار رئیس جمعیت هلال احمر ایران ضمن معرفی مختصری از فعالیت های این جمعیت در حوزه های مختلف جوانان، داوطلبان، امداد ونجات، درمان و توانبخشی، فعالیت‌های بین المللی و سایر موارد از آمادگی جمعیت هلال احمر ایران برای بسط و گسترش روابط با صلیب سرخ انگلیس خبر داد.

مایکل آدامسون، دبیرکل صلیب سرخ انگلیس نیز با اشاره به فعالیت های این نهاد در داخل و خارج از انگلیس گفت: در سطح داخلی با توجه به وقوع حوادث مختلف به خصوص سیل در انگلستان، صلیب سرخ این کشور به ارائه خدمات امدادی می پردازد؛ علاوه بر آن به کمک سالمندانی که تنها زندگی می کنند نیز خواهد پرداخت.

وی ادامه داد: از دیگر فعالیت های صلیب سرخ انگلستان، کمک به پناهندگانی است که وارد اروپا و انگلیس می شوند، همچنین ارائه آموزش های عمومی به خصوص آموزش کمک های اولیه به مردم و جوانان نیز از سوی صلیب سرخ انگلستان ارائه می شود.

پیام‌های بشردوستانه از طریق آموزش به جوانان منتقل می‌شود

به گفته آدامسون، پیام های بشر دوستانه از طریق آموزش به جوانان منتقل می شود و در سطح بین المللی نیز صلیب سرخ انگلیس بسیار فعال بوده و در بحران های بین المللی بزرگ همچون سوریه، صلیب سرخ به جمع آوری و ارسال کمک های مردمی فراگیر می پردازد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به عضویت در هیئت حاکم فدراسیون، ضروری است که بتوانیم نقش موثری در هیئت حاکم داشته باشیم.

براین اساس، مقرر شد به منظور برقراری ارتباط ببیشتر میان صلیب سرخ انگلستان و جمعیت هلال احمر ایران، به ارتقا سطح همکاری ها پرداخته شود. همچنین انجام فعالیت های مشترک در حوادث منطقه ای به خصوص در عراق و سوریه از درخواست‌های صلیب سرخ انگلیس از جمعیت هلال احمر کشورمان است.

انجام مذاکرات برای به گسترش و ارتقا روابط بین المللی میان دو جمعیت

در این دیدار رئیس جمعیت هلال احمر کشورمان با توجه به پتانسیل موجود به منظور همکاری برای موارد بین المللی، از دبیرکل صلیب سرخ انگلیس برای بازدید از جمعیت هلال احمر ایران دعوت به عمل آورد و مقرر شد نسبت به گسترش و ارتقا روابط بین المللی میان دو جمعیت، مذاکرات لازم صورت گیرد.

استفاده از تجارب صلیب سرخ بلژیک در حوزه فناوری اطلاعات

در ادامه دکتر ضیائی، با ادوارد کروفه، رئیس صلیب سرخ بلژیک دیدار و گفت وگو کرد.

وی با تاکید بر اینکه با توجه به وجود دانش فنی در میان دو جمعیت و پتانسیل های موجود می توان روابط را گسترش داد و به تبادل تجارب و دانش فنی پرداخت، تصریح کرد: می توانیم از تجارب صلیب سرخ بلژیک به خصوص در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرده و همکاری های دوجانبه را در چارچوب فدراسیون بسط و گسترش دهیم.

دکتر ضیائی به ساختار مناسب جمعیت هلال احمر در حوزه های مختلف تاکید کرد.

افزایش سطح همکاری‌های مشترک میان دو جمعیت ایران و بلژیک

دکتر ادوارد کروفه، رئیس صلیب سرخ بلژیک نیز با اشاره به اینکه جامعه بلژیک به دو بخش فرانسوی زبان و هلندی زبان تقسیم می شود، یادآور شد: قاعدتا دو جمعیت در دو بخش کشور وجود دارد؛ اما در مجمع عمومی و هیئت مدیره یک رئیس جمعیت انتخاب می شود که نماینده صلیب سرخ بلژیک به شمار می رود.

در این دیدار، طرفین توافق کردند تا سطح همکاری‌های مشترک میان دو جمعیت را در قالب گفت و گوهای موثر افزایش داده و تلاش‌ها برای ارتقا روابط ادامه پیدا کند.

دکتر ضیائی از همتای بلژیکی خود خواست با توجه به فعالیت‌های جمعیت هلال احمر ایران در راه اندازی بیمارستان هوایی، صلیب سرخ بلژیک به منظور تجهیز و آماده سازی این بیمارستان به جمعیت هلال احمر ایران کمک کند.