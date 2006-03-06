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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۲۸

اسكار هفتاد و هشتم - 14

وقتش رسيده آمريكايي ها به مشاهده فيلمهاي آفريقايي بنشينند

وقتش رسيده آمريكايي ها به مشاهده فيلمهاي آفريقايي بنشينند

گوين هود، برنده تنديس اسكار بهترين فيلم خارجي زبان براي فيلم "توتسي" اعلام كرد كه كسب تنديس اسكار تغييري در نوع نگاه آمريكا به آفريقاي جنوبي بوجود نمي آورد.

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" اين كارگردان با ابراز نااميدي نسبت به نوع نگاه آمريكا نسبت به كشورش گفت:" دراين ميان تنها اميدي كه برجاي مي ماند اين است كه ساكنان آفريقاي جنوبي به گونه اي ديگر به فيلمهايشان نگاه كنند. ما فيلمي را ارائه داديم كه به عنوان دومين فيلم نامزد اين جايزه معرفي شد وجايزه برتر را ازآن خود كرديم. ازهمين رو من احساس افتخارمي كنم چرا كه اين امرنشان مي دهد كه ما ازتوانايي هاي لازم برخورداريم."

اين كارگردان درادامه صحبتهايش ابراز اميدواري كرد كه موفقيت فيلم " توتسي " مسير را براي ساير كارگردانهاي آفريقايي هموار كند وگفت :"  من اميدوارم كه مردم برروي داستان هاي محلي سرمايه گذاري بيشتري كنند. اين داستان ها جهاني هستند واحساسات به كارگرفته شده در آنها نيز متعلق به همه جهان است. ما بيش از آنچه كه تصور مي شود به يكديگر شبيه هستيم."

هود تاكيد كرد بزرگترين آرزويش اين است كه نمايش چنين فيلمهايي الهام بخش فيلمسازان جوان باشد تا فيلمهاي وطني بيشتري بسازند.
او گفت : " ما با مشاهده فيلمهاي آمريكايي بزرگ شده ايم شايد الان وقتش رسيده باشد كه آمريكايي ها به مشاهده فيلمهاي آفريقايي بنشينند."

 

کد مطلب 299705

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