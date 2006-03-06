ساخت و سازهاي غير مجاز در حاشيه تهران را تخريب مي كنيم

به گزارش خبرگزاري مهر ، شهردار تهران صبح امروز در حاشيه بازديد از پروژه پارك جنگلي كوهساران در منطقه 5 شهرداري ، افزود: رويكرد و نگاه شهرداري به كميسيون ماده صد به طور كامل در خدمت تهران و شهروندان تهراني است تا با بهره گيري از تمامي مواهب الهي و ظرفيت هاي موجود ، زندگي آرام و بي دغدغه داشته باشند.

دكتر محمد باقر قاليباف تصريح كرد: اين مشكل وجود داشت كه بعضا با استناد به ماده صد و به بهانه اخذ جريمه ، بروز برخي تخلفات و ساخت ساز غير مجاز توصيه مي شد.

وي افزود: برخي متخلفان از ماده صد براي خود حاشيه امني درست كرده بودند كه از آغاز به كار مديريت جديد شهرداري با اين تصور به شدت مقابله شد.

شهردار تهران خاطر نشان كرد: هيچگونه ساخت و ساز غير مجاز را در حريم شهر تهران بر نمي تابيم و هرگونه ساخت و ساز غير مجاز كه حريم تهران را به خطر بياندازد تخريب خواهيم كرد.

قاليباف همچنين گفت: طرح جامع كوهسار ، دامنه جنوبي رشته كوههاي البرز كه در حاشيه شمالي شهر تهران قرار دارد را در بر مي گيرد.

وي افزود: غربي ترين نقطه تهران (منطقه 22) تا منتهي اليه شرق تهران ، در محدوده طرح كوهسار قرار خواهد گرفت.

شهردار تهران ، جلوگيري از گسترش بي رويه تهران به سمت شمال ، توسعه پايدار ، بهسازي محيط زيست و افزايش ايمني در برابر سوانح طبيعي را از اهداف طرح كوهسار عنوان كرد.

قاليباف در پاسخ به اين پرسش كه چرا براي سومين بار در سال جاري شاهد افزايش نرخ كرايه تاكسي ها هستيد ، گفت: نرخ هاي جديد كرايه تاكسي تا پايان سال جاري اعلام خواهد شد.

وي با تاكيد بر اينكه هرگونه افزايش خودسرانه كرايه تاكسي غير قانوني است ، ادامه داد: چنانچه تخلفي به دستگاه هاي ذي ربط گزارش شود يا بازرسان و دستگاههاي بازرسي و نظارتي به اين موضوع پي ببرند ، با متخلفان برخورد خواهد شد.

قاليباف خاطر نشان كرد: بايد به اين موضوع هم توجه كنيم كه رانندگان تاكسي و ديگر وسايل نقليه عمومي به عنوان قشري زحمتكش از سطح درآمد چندان مطلوبي برخوردار نيستند.

شهردار تهران افزود: هم اكنون نوع مديريت در شبكه حمل و نقل عمومي دچار اشكال است كه با برنامه هاي آتي در راستاي خصوصي سازي ، اين موضوع به مقدار قابل توجهي اصلاح خواهد شد.

وي ادامه داد: تاكنون 18 شركت خصوصي تاكسيراني در نخستين فراخوان شهرداري براي خصوصي سازي شركت هاي تاكسيراني شركت كرده اند و در چند ماه آينده نخستين شركتهاي خصوصي تاكسيراني واجد شرايط فعاليت خود را آغاز خواهند كرد.

شهردار تهران ، ورود بخش خصوصي به عرصه حمل و نقل عمومي را ضروري دانست و تاكيد كرد: اين اقدام بي گمان به تقويت سامانه حمل و نقل عمومي خواهد انجاميد.