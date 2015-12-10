نسخه الکترونیکی«تحول اندیشه حاکمیت» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از مقدمه کتاب «تحول اندیشه حاکمیت» آمده است: حاکمیت هم به‌عنوان یک پدیده سیاسی و هم به‌عنوان یک اصل حقوقی و سیاسی، زیربنای نظام بین‌الملل کنونی را تشکیل می‌دهد، به‌طوری‌که بسیاری از استدلال‌ها و مفهوم‌پردازی‌ها در مورد سیاست جهانی از تعریف و برداشتی که درباره آن ارائه می‌شود سرچشمه می‌گیرند. ادراکات و برداشت‌ها از این مفهوم نیز به تبع تحولاتی که در عرصه نظری و عملی روابط بین‌الملل رخ داده‌اند پیوسته دستخوش تغییر شده‌اند.

بر این اساس، بررسی تحول برداشت‌ها از حاکمیت سهم بسزایی در فهم دقیق تحولات نظام بین‌المللی و روابط بین‌الملل به دست می‌دهد. لذا با توجه به اهمیت این موضوع، ترجمه کتاب حاضر در دستور کار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفته است.

نویسنده در این کتاب می‌کوشد با بررسی سیر تحول حاکمیت از دو منظر تاریخی و مفهومی نشان دهد که چگونه حاکمیت به‌عنوان یک پدیده- مفهوم اروپایی به کل جهان گسترش یافت و در این راه چه تحولات معنایی و کارکردی را به خود دید، به‌گونه‌ای که به‌ویژه به دنبال شتاب گرفتن فرایند جهانی‌ شدن، از یک مفهوم- پدیده حق‌بنیان به یک مفهوم- پدیده مسئولیت‌بنیان مبدل شد.

این کتاب الکترونیکی در قالب 6 فصل تحت عناوین حاکمیت و مدرنیته، اندیشه‌‌ای تکان‌دهنده، دگرگونی بزرگ، حاکمیت مردمی، حاکمیت و بشریت وحاکمیت و جهانی شدن تدوین شده است.

کتاب الکترونیکی «تحول اندیشه حاکمیت» نوشته رابرت جکسون بوده که توسط محمد جمشیدی در 208 صفحه ترجمه و 100 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.