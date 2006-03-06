گزارش تصويري مراسم اسكار 2006 - 1

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در اسكار 2006 آنچه بيش از همه جلب توجه مي كرد يكي مدل هاي عجيب و غريب لباس هاي فوق ستارگان زن هاليوودي بود و ديگري برگزار شدن يك مراسم تقريبا چهار ساعتي در فضايي آرام و دور از جنجال و هياهو؛ چيزي كه به نظر مي رسد به جزئي جدايي ناپذير از هاليوود تبديل شده است.



آنچه مي بينيد برگزيده تصاوير داخل سالن كداك تيه تر و لحظه اعطاي اسكار به برگزيدگان است. طبيعي است كه با توجه به نوع پوشش ستارگان زن، امكان استفاده از تصاوير آنان در اين گزارش تصويري وجود ندارد.

اين نمايي از صحن داخلي كداك تيه تر است و عدد 78 هم

نشان دهنده تعداد دوره هاي برگزاري اين مراسم پرزرق و برق

جان استوارت امسال براي نخستين بار مجري اسكار بود

و ظاهرا اجرايش چندان به مذاق اهل فن خوش نيامده

بن استيلر با اين شكل و شمايل روي صحنه آمد

تا اسكار بهترين جلوه هاي ويژه را به برنده بدهد

جرج كلوني از نخستين ستارگاني بود كه روي صحنه رفت

تا اولين و آخرين اسكارش را بگيرد

آقاي پرلمن با ويلن خود روي صحنه رفت

و قطعاتي از موسيقي هاي متن نامزد اسكار را نواخت

نيك پارك و استيو باكس براي كارگرداني انيميشن

"والاس و گروميت" روي صحنه رفتند و دو اسكار گرفتند