به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری «بخدی»، «اشرف غنی» رئیس جمهور افغانستان و «سوشما سوراج» وزیر خارجه هند که برای شرکت در کنفرانس «قلب آسیا» به پاکستان سفر کرده بودند در اسلام آباد با هم دیدار و گفتگو کردند.

اخیراً رسانه های هندی از تحویل چهار هلی کوپتر به افغانستان خبر داده و گفته اند: این هلی کوپترها تا چند ماه آینده به افغانستان داده خواهند شد. پیش از این هند در بخش آموزش و پرورش، بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان افغان را در اختیار وزارت های دفاع و تحصیلات عالی افغانستان قرار داده است.

رییس جمهوری افغانستان برای تحکیم روابط بیشتر و همکاری های دو جانبه از هند خواسته است تا در بخش های مختلف در افغانستان سرمایه گذاری کند.

سوشما سواراچ، از حضور رییس جمهوری افغانستان در نشست قلب آسیا قدردانی کرد و گفت: اشرف غنی پیام واضح و روشنی به کشور های عضو کنفرانس «قلب آسیا» ارایه کرده است.

اشرف غنی روز گذشته در این نشست گفته بود: افغانستان بیشتر از هر زمان دیگر به صلح و ثبات نیاز دارد و این خود نشان دهنده حسن نیت افغانستان در پایان دادان به جنگ و خشونت در منطقه است.

وزیر خارجه هند در این دیدار به غنی اطمینان داد: هند با افغانستان همکاری می کند و روابط کابل و دهلی نو به نحو بهتری گسترش خواهد یافت.

وزیر خارجه هند به محصولات تولیدی افغانستان ابراز علاقمندی کرده و گفت: هند در حال حاضر بازار خوبی برای فروش تولیدات افغانستان است.

محمد اشرف غنی در این دیدار به وزیر خارجه هند گفت: کشورش علاقمند است تا دهلی نو در بخش های برش سنگ مرمر و فروش این سنگ ها به کشورهای منطقه و جهان در افغانستان سرمایه گذاری کند.