آژانس همچنان تصميم گيرنده در موضوع هسته اي ايران / ديپلمات ها ؛ يكدل در آژانس يكدل در پايتختها

به گزارش خبرگزاري "مهر"، در حاليكه مقامات و ديپلمات هاي آمريكايي سعي دارند نقش آژانس بين المللي انرژي اتمي در تصميم گيري در زمينه پرونده هسته اي ايران را كم رنگ نشان دهند، "محمد البرادعي" مديركل اين آژانس پيش از برگزاري نشست شوراي حكام در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: شوراي حكام همواره خواستار اعتماد سازي و شفاف سازي كامل ايران درباره برنامه هسته اي بوده است.

در همين حال، "جان بولتون" نماينده دائمي آمريكا در سازمان ملل متحد هشدار كرد كه اگر ما مدتهاي مديدي را براي مقابله با تهديد ايران صبر كنيم، حل اين مسئله سخت تر و دشوارتر خواهد شد.



وي با تاكيد بر اين مطلب كه آمريكا ضرورتي براي اقدام سريع شوراي امنيت براي اعمال تحريم عليه ايران نمي بيند، ادعا كرد كه بسياري از دولت هاي ديگر صحبت علني درباره تحريم را آغاز كرده اند.



وي به طور ضمني خاطرنشان كرد كه آنها ممكن است بيرون از شوراي امنيت (عليه برنامه هسته اي ايران) اقدام كنند.

اين درحاليست كه در ادامه شانتاژ خبري و جنجال سازي رسانه هاي آمريكايي درباره برنامه هسته اي صلح آميز ايران و با هدف بدبين كردن افكار عمومي به آن، مجله "تايم" مدعي شد كه نمودارهايي از يك كامپيوتر ايران كه به نظر مي رسد نقشه يك بمب هسته اي است، كليد استدلال آمريكا در ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت است.

در اين راستا، "جواد وعيدي" سرپرست هيئت ايراني در آژانس بين المللي انرژي اتمي در آستانه تشكيل جلسه شوراي حكام به خبرگزاري فرانسه تاكيد كرد: ما در اينجا هستيم تا راهي براي توافق پيدا كنيم؛ اين بدان معناست كه ما مي خواهيم همه چيز را آرام كنيم.

در همين حال، بند هشت قطعنامه چهارم فوريه شوراي حكام كه تاكيد كرده بود برپايه گزارش ماه مارس مدير كل در خصوص چگونگي گزارش و يا ارجاع پرونده هسته اي ايران به شوراي امنيت، تصميم گيري خواهد شد، باعث گرديده تا فضايي به شدت سياسي در آژانس پديد آيد و خبرنگاران زيادي براي پوشش تحولات اين نشست در مقر آژانس حاضر شوند.

ازسوي ديگر، در حالي كه رسانه هاي غربي در ادامه تلاش هاي عوامفريبانه خود، سعي دارند از بررسي شدن موضوع برنامه هسته اي ايران در شوراي حكام به عنوان يك "بحران" نام ببرند و آن را "پيش درآمدي" براي ارجاع ايران به شوراي امنيت جلوه دهند، "مليسا فلمينگ" سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي تاكيد كرد: برنامه هاي هسته اي ايران در جلسه فردا در شوراي حكام بررسي مي شود.وي برنامه امروز اعضاي شوراي حكام آژانس بين المللي انرژي اتمي بررسي موضوع امنيت و ايمني هسته اي و همچنين همكاري فني هسته اي كشورها دانست.

اين درحاليست كه تحليلگر مصري ترس و نگراني آمريكا و غرب از برنامه هسته اي صلح آميز ايران را بي مورد دانست و تاكيد كرد: البرادعي و آژانس بازيچه دست آمريكا هستند، زيرا تاكنون نتوانسته اند جلوي تسليحات هسته اي اسرائيل را بگيرند.

"محمد عبد الطيف حجازي" كارشناس مصري الاصل مقيم استراليا و مقاله نويس روزنامه هاي منطقه در گفت وگو با خبرنگار بين الملل "مهر" در پاسخ به سئوالي در مورد مواضع دوگانه آمريكا در قبال فعاليت هاي صلح آميز هسته اي ايران، تصريح كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي في نفسه بازيچه دست آمريكا و هميپمانانش است.

در همين حال، سفير سابق سوئيس در ايران تاكيد كرد : ايران مي تواند در چارچوب قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي به فعاليت غني سازي اورانيوم بپردازد.

"تيم گلديمن" سفير سابق سوئيس در ايران خاطرنشان كرد: آژانس بين المللي انرژي اتمي براي كاهش مسابقه تسليحات هسته اي تاكنون هيچ تلاش مثبتي را انجام نداده است، به دليل اينكه تاكنون نتوانسته جلوي تسلحيات كشتارجمعي اسرائيل را در منطقه بگيرد و تنها به مسئله فعاليت هاي هسته اي ايران پرداخته درحالي كه اين كشور مي خواهد از انرژي صلح آميز هسته اي براي توليد برق و اهداف صلح آميز استفاده كند.

وزير امور خارجه آلمان نيز درباره نشست اعضاي حكام آژانس به منظور بررسي موضوع هسته اي ايران اظهار داشت: فضاي حاكم بر پرونده هسته اي ايران جدي است.

"فرانك اشتاين - ماير" اظهار داشت: راهكار ديپلماتيك همچنان تنها گزينه دلخواه اروپا است.

برپايه گزارش "مهر"، البرادعي در سخنان خود پيش از شوراي حكام تاكيد كرد: همه بايد بدانيم موضوع ايران مسئله اي خاص و داراي اهميت ويژه است.

وي آشكار ساختن ابهامات موجود در گذشته فعاليت هاي هسته اي ايران را داراي اهميت اساسي خواند و يادآور شد كه شخص وي و آژانس در تلاش براي يافتن راه هايي جهت بازگرداندن طرفين به پاي ميز گفت وگو هستند.

مدير كل آژانس بازگشت ايران و اروپا به مسير مذاكره را به سود همه دانست و افزود: من تمامي گزارش هاي خود را بر اساس قطعنامه اي كه در چهارم فوريه صادر شد، به شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارش خواهم كرد، مگر اينكه اتفاق ديگري طي روزهاي آينده بيفتد كه روزنه اي ايجاد شود. موضوعي كه در حال حاضر ديده نمي شود.

جلسه امروز شوراي حكام پايان يافت و ديپلمات ها سكوت كردند، اما اينكه يان آرامش قبل از طوفان است و يا آرامش در برابر ناتواني در تصميم گري است ، فردا است كه رايزني هاي اعضاي شوراي حكام درباره پرونده هسته اي ايران يكي از تاريخي ترين لحظات جهان را رقم خواهد زد.