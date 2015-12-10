بی بصیرتی در دین جامعه را یزیدی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد علم الهدی ظهر پنجشنبه در مسجد العلی مشهد و در میان عزاداران و سوگواران پیامبر اکرم(ص) و امام حسن(ع) تاکید کرد: در حال حاضر مهم ترین خطر اسلام جریان هایی است که با رهبری زاویه داشته و تلاش می کنند تا بر امور کشور مسلط شوند و بر کشور و نظام ضربه وارد کنند.

وی با بیان اینکه بی بصیرتی در دین و در بین مردم جامعه را یزیدی وار می کند، تصریح کرد: تسلط اوصاف یزیدیان بر جامعه به معنای براندازی جریان دین به طور کامل است.

امام جمعه مشهد با اشاره به اینکه افرادی که با دین و مرجعیت زاویه دارند نباید در راس امور برنامه ریزی و مدیریتی جامعه قرار گیرند، ادامه داد: باید حواسمان به توطئه های داخلی و اینکه قدرت نظام در دست چه گروهی از مردم قرار می گیرد باشد تا به بهانه نجات اقتصادی دشمنان بر ما مسلط نشوند.

وی اظهار کرد: با دقت در تاریخ اسلام درمی یابیم که اسلام در برابر هجوم دشمنان خارجی پیروز شده است اما تمام آسیب های اسلام مربوط به نفاق و دشمنی جریان های داخلی می شده است و این همان نکته ای است که باید از حوادث ۲۸ صفر درس عبرت گرفت.

آیت الله علم الهدی با اشاره به اینکه هیچ پیامبری همچون پیامبر اکرم(ص) در دوران نبوتش آزار و اذیت ندید گفت: مشکلات پیامبر اکرم(ص) با فتح مکه تمام نشد چرا که پس از آن مواجهه پیامبر با جریان های زیرزمینی و با منافقان صورت گرفت.

وی خاطرنشان کرد: دشمنی با پیامبر(ص) به طور جدی پس از رحلت ایشان آغاز شد که این دشمنی به صورت پنهانی در جهت براندازی و انحراف خط امامت و رهبری شکل گرفت.

وی با اشاره به اینکه شهادت ائمه اطهار(ع) به دلیل دشمنی های جریان های داخلی صورت می گرفته است، ادامه داد: همه عداوت و دشمنی در آن دوران تنها به منظور در دست گرفتن قدرت نبود بلکه هدف اصلی آن ها براندازی اسلام واقعی از بطن جامعه بود.

امام جمعه مشهد توجه به لایه ها و زوایای پنهان دشمنی دشمنان با اهل بیت را از موارد مهمی دانست که باید در روضه ها و مجالس سوگواری به آن اشاره کرد و افزود: در جریان تیرباران پیکر مطهر امام حسن(ع) معاویه قصد خشمگین کردن بنی هاشم را داشت تا بتواند از این طریق همه آن ها را قتل عام کند که این مسئله با درایت و بصیرت امام حسین(ع) خنثی شد.