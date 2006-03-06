فلسطينيان مقيم لبنان براي خلع سلاح پيش شرط تعيين كردند

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،" انوررجا " سخنگوي جبهه خلق براي آزادي فلسطين (فرماندهي كل ) درلبنان در كنفرانس خبري گفت : نبايد از بعد امنيتي و پليسي به حل پرونده فلسطين درلبنان پرداخت بلكه ما از شركت كنندگان در گفتگوهاي داخلي لبنان مي خواهيم قطعنامه هاي مربوط به حقوق بشر و حقوق شهروندي و سياسي فلسطينيان را در نظر بگيرند.

وي با اشاره به اينكه اين موضع ، موضع تمام گروه هاي جهادي فلسطين است تصريح كرد : اگر شركت كنندگان در گفتگوهاي لبناني درمورد موارد ياد شده تصميم گيري كنند تصميم گيري درمورد سلاح هم بلا مانع است .

جبهه خلق براي آزادي فلسطين (فرماندهي كل) به رياست "احمد جبريل" كه مقرش در دمشق است همچنان پايگاههاي خارج از اردوگاههاي آوارگان بويژه درمنطقه ناعمه (واقع در 15 كيلومتري جنوب بيروت) و در قوسيا در شرق لبنان در نزديكي مرز با سوريه را براي خود حفظ كرده است تا درصورت حمله صهيونيستها از آوارگان فلسطيني دفاع كند .

موضوع حمل سلاح فلسطينيان خارج از اردوگاههاي آوارگان فلسطيني يكي ازمحورهاي اصلي مذاكرات رهبران سياسي لبناني در گفتگوهاي داخلي مي باشد و آنها تلاش مي كنند اين موضوع را حل و فصل نمايند.

آمريكا و فرانسه براي بازگرداندن نفوذ خود در لبنان سال گذشته در شوراي امنيت قطعنامه 1559 را به تصويب رساندند و در آن خواستار خلع سلاح حزب الله و گروههاي مبارز فلسطيني شدند.