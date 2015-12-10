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۱۹ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۰۶

مدیر کل استاندارد لرستان:

واحدهای طلافروشی لرستان بازرسی می‌شوند

واحدهای طلافروشی لرستان بازرسی می‌شوند

خرم آباد - مدیر کل استاندارد لرستان از بازرسی از سطح واحدهای صنفی مصنوعات طلای این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان مرضیه قنبریان از آغاز مجدد گشت مشترک مصنوعات طلا در لرستان خبر داد.

وی گفت: از ۱۶ ام آذر ماه گشت مشترک مصنوعات طلا با بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان کوهدشت آغاز شد.

مدیر کل استاندارد لرستان با بیان اینکه این بازرسی ها به منظور جلوگیری از توزیع و عرضه مصنوعات طلای خارجی و بر اساس دستورالعمل کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا و فلزات گرانبهای سازمان ملی استاندارد اجرا می شود گفت: این طرح با حضور کارشناسان این اداره کل به اتفاق نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی، و اتحادیه صنف طلافروشان انجام می شود.  

قنبریان عنوان کرد: در هفته های آینده، طلافروشی های شهرستان های ازنا، الیگودرز و بروجرد بازرسی می شوند.

آغاز گشت مشترک آرد و نان در خرم آباد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به منظور نظارت بر کیفیت نان عرضه شده در واحدهای صنفی خرم آباد، گشت مشترک آرد و نان با حضور بازرسان استاندارد، شرکت غله، تعزیرات حکومتی، اصناف، بهداشت، و سازمان صنعت، معدن و تجارت از اواخر آذر ماه آغاز می شود.

قنبریان افزود: با توجه به برنامه ریزی اعلام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گشت های مشترک از ۳۰ ام آذر ماه آغاز می شود و تا ۲۵ ام اسفند ماه ادامه دارد.

بنابر این گزارش، این طرح در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان و تشدید اقدامات نظارتی است.

کد مطلب 2997257

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