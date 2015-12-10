به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل استاندارد لرستان مرضیه قنبریان از آغاز مجدد گشت مشترک مصنوعات طلا در لرستان خبر داد.

وی گفت: از ۱۶ ام آذر ماه گشت مشترک مصنوعات طلا با بازرسی از واحدهای صنفی شهرستان کوهدشت آغاز شد.

مدیر کل استاندارد لرستان با بیان اینکه این بازرسی ها به منظور جلوگیری از توزیع و عرضه مصنوعات طلای خارجی و بر اساس دستورالعمل کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا و فلزات گرانبهای سازمان ملی استاندارد اجرا می شود گفت: این طرح با حضور کارشناسان این اداره کل به اتفاق نمایندگان صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی، پلیس اماکن عمومی نیروی انتظامی، و اتحادیه صنف طلافروشان انجام می شود.

قنبریان عنوان کرد: در هفته های آینده، طلافروشی های شهرستان های ازنا، الیگودرز و بروجرد بازرسی می شوند.

آغاز گشت مشترک آرد و نان در خرم آباد

وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: به منظور نظارت بر کیفیت نان عرضه شده در واحدهای صنفی خرم آباد، گشت مشترک آرد و نان با حضور بازرسان استاندارد، شرکت غله، تعزیرات حکومتی، اصناف، بهداشت، و سازمان صنعت، معدن و تجارت از اواخر آذر ماه آغاز می شود.

قنبریان افزود: با توجه به برنامه ریزی اعلام شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، گشت های مشترک از ۳۰ ام آذر ماه آغاز می شود و تا ۲۵ ام اسفند ماه ادامه دارد.

بنابر این گزارش، این طرح در راستای اجرای مصوبات کارگروه آرد و نان و تشدید اقدامات نظارتی است.