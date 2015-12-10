عراق بررسی تجاوز ترکیه در اتحادیه عرب را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ضیاء الدباس» در کنفرانسی مطبوعاتی با اعلام این مطلب افزود: ابراهیم الجعفری وزیر امور خارجه عراق با نبیل العربی دبیر کل اتحادیه عرب در این زمینه تماس گرفته است.

نماینده عراق در اتحادیه عرب اظهار داشت: العربی با وزرای خارجه اتحادیه عرب در مورد تعیین زمان نشست برای بررسی تجاوز ترکیه رایزنی خواهد کرد.

وی با بیان اینکه هدف از این نشست بررسی پیامدهای ورود نظامیان ترکیه به عراق و تاثیر آن بر امنیت ملی عربی است، تاکید کرد: مداخله ترکیه در امور عراق، نقض حاکیمت ملی این کشور است.

پیش از این دبیر کل اتحادیه عرب ورود نظامیان ترکیه به عراق را محکوم کرد و گفت: شورای امنیت سازمان ملل با اتخاذ تدابیری برای توقف اینگونه مداخله جویی ها موافق است.

وزیر خارجه عراق نیز با بیان اینکه ضرب‌الاجل ۴۸ ساعته به ترکیه برای بیرون کشیدن نظامیانش از شمال عراق تمام شده است، گفت: اکنون برای مقابله با این تجاوز به شورای امنیت و اتحادیه عرب رجوع می کنیم.

ابراهیم الجعفری افزود: با وجود اینکه وزارت خارجه عراق اعتراض شدید خود به اقدام ترکیه در اعزام نیروهای نظامی به شمال عراق را به سفیر آنکارا در بغداد ابلاغ کرد، اما شاهد هستیم که نظامیان ترک همچنان در خاک کشور به سر می برند.