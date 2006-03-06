دولت مجاز به واردات 5/2 ميليارد دلار بنزين شد

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، در ادامه بررسي رديف هاي درآمدي لايحه بودجه 85 كل كشور نمايندگان مجلس براساس بند "د" تبصره 11 به شركت ملي نفت ايران اجازه دادند در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداكثر تا سقف مبلغ دو ميليارد و 500 ميليون دلار نسبت به واردات بنزين مورد نياز كشور اقدام نمايد.

بر اين اساس، مبالغ منابع و مصارف موضوع اين بند به ترتيب به صورت جمعي خرجي در رديف هاي 210103 و 503748 منظور در قسمت هاي سوم و چهارم اين قانون منظور مي شود.

همچنين شركت ملي نفت ايران موظف است عملكرد اين بند را ماهانه براي اعمال در رديف هاي ياد شده به وزارت امور اقتصادي و دارايي (خزانه داري كل) اعلام دارد.

1- با رعايت ضوابط اقتصاد مهندسي پالايش نسبت به بهينه سازي و بازسازي پالايشگاه هاي اصفهان و اراك به گونه اي برنامه ريزي و اقدام كنند كه حداكثر تا پايان سال 1387 حداقل تغييرات زير نسبت به پايان سال 1384 در توليدات روزانه اين دو پالايشگاه رخ دهد:

-توليد نفت كوره 20 ميليون ليتر كاهش يابد.

-توليد بنزين با اكتان 90 ، 92 و 95 ، 23 ميليون و 500 هزار ليتر افزايش يابد.

-توليد نقت گاز چهار ميليون ليتر افزايش يابد.

-توليد گاز مايع ( LGP) سه ميليون و 500هزار ليتر افزايش يابد.

تاسقف دو ميليارد و 850 ميليون دلار اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح در سال هاي اجرايي به صورت فايناس و يا بيع متقابل در اختيار شركت هاي طرف قرار اجراي طرح قرار خواهد گرفت.

2- طرح اجرا و احداث سه پالايشگاه ميدانات گازي را جمعا به ظرفيت 360 هزار بشكه در روز با هدف توليدي حداقل 32 ميليون ليتر در روز بنزين با اكتان هاي 90 و 95 حداقل 19 ميليون و 700 هزار ليتر نفت گاز با 50 گوگرد، حداقل دو ميليون و يكصد هزار ليتر گاز مايع و حداقل دو ميليون و 400 هزار ليتر سوخت سنگين جت، با هزينه تا سقف دو ميليارد و 275 ميليون دلار تا پايان سال 1387 به اتمام برساند.

همچنين اعتبار مورد نياز اين طرح در سال هاي اجرايي به صورت فايناس يا بيع متقابل در اختيار شركت هاي طرف قرارداد طرح قرار خواهد گرفت.

براين اساس باز پرداخت، تعهدات حاصله از محل درآمد اضافي طرح هاي فوق با تصويب شوراي اقتصاد و مبادله موا فقتنامه به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور انجام خواهد شد و گزارش عملكرد آن به كميسيون هاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه خواهد شد.