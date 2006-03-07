ارتقاء جايگاه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله / اجراي 250 طرح تحقيقاتي توسط محققان دانشگاه بقيه الله

سردار سرتيپ پاسدار دكتر "جعفر اصلاني" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در مسائل پژوهشي در سال گذشته در ميان دانشگاه هاي تيپ دو و سه مقام نخست را بدست آورده و در همين راستا پروژه هاي مشتركي با مراكز علمي در كشورهايي مانند انگلستان و ايتاليا انجام داده است.

وي به آمار مقالات اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: 150 مقاله در 3 سال اخير از سوي دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در مجلات خارجي به چاپ رسيده و تعداد زيادي مقاله نيز در مجلات داخلي چاپ شده است.

"جعفر اصلاني" درباره خصوصيات اين دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در سال 1372توسط شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت تأييد شد و يك سال پس از آن توانست اساسنامه خود را به تصويب برساند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بقية الله اضافه كرد: اين دانشگاه داراي سه دانشكده پزشكي، بهداشت و پرستاري و يك پژوهشكده "طب نظامي" است كه پنج مركز تحقيقات "آسيب هاي شيميايي"، "بهداري در رزم و تروما"، "بهداشت نظامي"، "بيولوژي مولكولي"، "علوم رفتاري" و "مصدومين هسته اي و تابشي" زير مجموعه هاي اين پژوهشكده هستند.

وي اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله 3 مركز درماني بيمارستان بقية الله، نجميه، قلب جماران و يك كلينيك دندانپزشكي است.

سردار اصلاني يادآور شد: اين دانشگاه حدود يك هزار دانشجو دارد كه عمده آنها از طريق كنكور سراسري دانشگاه ها پذيرفته مي شوند و دو رشته فوق تخصصي، يك رشته Ph.D و 12 رشته كارشناسي ارشد و رشته هاي كارشناسي نيز داريم كه سعي شده است در اين دانشگاه بيشتر گرايش به رشته هاي تخصصي مورد نياز باشد.

وي اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله 170 عضو هيئت علمي دارد كه از جمله آنها مي توان به حضور 7 استاد، 22 دانشيار و ساير استادياران و مربيان در رشته هاي پرستاري و بهداشت اشاره كرد.