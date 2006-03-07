۱۶ اسفند ۱۳۸۴، ۱۳:۰۴

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در گفتگو با "مهر" خبر داد:

ارتقاء جايگاه پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله / اجراي 250 طرح تحقيقاتي توسط محققان دانشگاه بقيه الله

بيش از 250 طرح تحقيقاتي در دانشگاه علوم پزشكي بقية الله پايان يافته است كه به همين تعداد نيز طرح هاي تحقيقاتي در حال اجرا وجود دارد.

سردار سرتيپ پاسدار دكتر "جعفر اصلاني" در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در مسائل پژوهشي در سال گذشته در ميان دانشگاه هاي تيپ دو و سه مقام نخست را بدست آورده و در همين راستا پروژه هاي مشتركي با مراكز علمي در كشورهايي مانند انگلستان و ايتاليا انجام داده است.

وي به آمار مقالات اين دانشگاه اشاره كرد و گفت: 150 مقاله در 3 سال اخير از سوي دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در مجلات خارجي به چاپ رسيده و تعداد زيادي مقاله نيز در مجلات داخلي چاپ شده است.

"جعفر اصلاني" درباره خصوصيات اين دانشگاه اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله در سال 1372توسط شوراي گسترش دانشگاه هاي علوم پزشكي وزارت بهداشت تأييد شد و يك سال پس از آن توانست اساسنامه خود را به تصويب برساند.

رئيس دانشگاه علوم پزشكي بقية الله اضافه كرد: اين دانشگاه داراي سه دانشكده پزشكي، بهداشت و پرستاري و يك پژوهشكده "طب نظامي" است كه پنج مركز تحقيقات "آسيب هاي شيميايي"، "بهداري در رزم و تروما"، "بهداشت نظامي"، "بيولوژي مولكولي"، "علوم رفتاري" و "مصدومين هسته اي و تابشي" زير مجموعه هاي اين پژوهشكده هستند.

وي اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله 3 مركز درماني بيمارستان بقية الله، نجميه، قلب جماران و يك كلينيك دندانپزشكي است.

سردار اصلاني يادآور شد: اين دانشگاه حدود يك هزار دانشجو دارد كه عمده آنها از طريق كنكور سراسري دانشگاه ها پذيرفته مي شوند و دو رشته فوق تخصصي، يك رشته Ph.D و 12 رشته كارشناسي ارشد و رشته هاي كارشناسي نيز داريم كه سعي شده است در اين دانشگاه بيشتر گرايش به رشته هاي تخصصي مورد نياز باشد.

وي اظهار داشت: دانشگاه علوم پزشكي بقية الله 170 عضو هيئت علمي دارد كه از جمله آنها مي توان به حضور 7 استاد، 22 دانشيار و ساير استادياران و مربيان در رشته هاي پرستاري و بهداشت اشاره كرد.

