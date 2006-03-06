كمك 10 ميليون توماني نمازگزاران قمي براي بازسازي حرمين عسكريين(ع)

علي محمدي مسؤول ستاد برگزاري نماز جمعه قم در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در قم تصريح كرد: نمازگزاران نماز جمعه قم در روزهاي جمعه 5 و 12 اسفندماه سال جاري بيش از 10 ميليون تومان كمك نقدي و غيرنقدي خود را براي‌ بازسازي حرم مطهر اهدا كردند.

وي گفت: در روز 5 اسفندماه ميزان كمك‌هاي نقدي نمازگزاران جمعه 4 ميليون و 150 هزار تومان و ميزان كمك‌هاي غيرنقدي حدود 2 ميليون تومان بوده است.

مسؤول ستاد برگزاري نماز جمعه قم در مورد كمك‌هاي جمع آوري شده در روز جمعه 12 اسفندماه اظهار داشت: در اين روز كمك‌هاي نماز گزاران به ميزان 4 ميليون و 131 هزار تومان و 24 قطعه طلا توسط كميته امداد امام خميني(ره) جمع آوري گرديد.

علي محمدي گفت: تمامي كمك‌هاي نمازگزاران به حساب كميته امداد، جهت بازسازي هرچه سريع‌تر حرمين عسكريين واريز گرديده است.

لازم به ذكر است شماره حساب 1177 بانك ملي تهران شعبه كميته امداد جهت بازسازي حرم امام هادي و امام عسكري(ع) در نظر گرفته شده است.