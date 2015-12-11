تخصیص ۱۰۰ میلیون تومان برای پشتیبانی از زائران اربعین حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر جمعه در بازدید از هیئتهای عزاداری استان در مشهد مقدس افزود: درسال جاری چهار موکب متشکل از ۱۰۰ نفر در طول مسیر کربلا اعزام شد که ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار اختصاص داده شد.
وی با اشاره به حضور پرشور مازندرانیها برای شرکت در مراسم ۲۸ صفر در مشهد مقدس ادامه داد: بابت برنامههای هیئتهای مذهبی اعزامی به مشهد مقدس برای اولین بار امسال ستاد ۲۸صفر در استانداری تشکیل شد.
به گزارش مهر، امسال در مشهد از سوی استانداری و هیئتهای مذهبی و با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی سه ایستگاه صلواتی برای زائرین حرم رضوی برپا شد و استاندار مازندران و نماینده ولیفقیه در استان از هیئتهای مذهبی شهرهای ساری، گلوگاه، بهشهر، قائمشهر، محمودآباد، تنکابن، رامسر، نوشهر، نور، نکا، میان درود، بابلسر، جویبار و سوادکوه بازدید کردند.
همچنین از سوی هلال احمز نیز چند مرکز بهداشتی در ایام ۲۸ صفر در مشهد مقدس ایجاد شد.
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