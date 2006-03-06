سفراي غير متعهد تصويب كردند: حمايت از توافقات ايران با روسيه/ نگراني از برنامه هسته اي ايران فاقد توجيه است / هرگونه دخالت سازمان ملل اخلال در روند راستي آزمايي هاست

به گزارش خبرنگار خبرگزاري مهر از وين ، غير متعهدها در نظر دارند اين مواضع را با تغييرات اندكي اعلام دارند . از جمله اينكه اين گروه تاكيد مي كند كه بايد نگاهي متوازن بين نگراني از توسعه تسليحات اتمي و نيز اهميت توسعه فعاليتهاي صلح آميز هسته اي داشت كه هر دو بخشهاي مهم اساسنامه آژانس و پيمان ان پي تي هستند.

گروه نم بازهم بر ضرورت تفاوت قائل شدن بين وظايف پادماني و اقدامات داوطلبانه و اختياري تاكيد و چنين اقداماتي را به عنوان الزام حقوقي نمي شناسد. از همين رو اعضا نبايد بخاطر اقداماتي كه خود داوطلبانه انجام داده اند مواخذه و مورد جريمه قرار گيرند.

غير متعهدها همچنين در مواضع خود و بيانيه هايي كه احتمالا به صورت جمعي و مجزا نيز كه منتشر خواهند كرد ، بر تحت حسابرسي بودن كليه مواد هسته اي اظهار شده ايران تاكيد كرده و يادآور شده اند: انحرافي در مجموعه فعاليتهاي هسته اي ايران و حتي مواد مرتبط با سلاح هسته اي نيافته است . روند اجراي اقدامات اصلاحي از سوي ايران هم در مسيري مورد قبول است. بنابر اين راستي آزمايي فعاليتهاي ايران نيز در جريان است و چون كليه فعاليتها نيز تحت پادمان و نظارت آژانس است هيچگونه نگراني جدي در زمينه اقدامات ايران وجود ندارد.

به گزارش "مهر" در محور ديگري از مواضع غير متعهدها به پيشرفت بسيار خوب اعطاي دسترسي ها از سوي ايران ، بازديد از مراكز نظامي و سايت هاي مرتبط با فاليتهاي هسته اي ، مصاحبه با افراد مورد تقاضا و نيز در اختيار قرار دادن اسناد اضافي اشاره شده و نتيجه گيري شده است: ابهامات باقيمانده در درون آژانس قابل حل است.

گروه نم با استقبال از هرگونه شفتفيت و سطح بالاتر همكاري ايران براي حل ابهامات و دريافت تصويري جامع و اطمينان بخش از فعاليتها آورده است: آژانس تنها در فضايي بدون فشار مي تواند راستي آزمايي برنامه هاي ايران را به پايان برساند.

اين گروه صريحا معتقد است كه برنامه ايران بايد در چارچوب آژانس پيگيري شود و از هرنهاد وابسته به سازمان ملل در اين زمينه پرهيز شود تا مسير ديپلماسي و گفتگو همچنان گشوده بماند.

غير متعهدها همچنين در مواضع خود بر حمايت كامل از توافقات ايران و روسيه براي رسيدن به مكانيزم مشتركي براي غني سازي اورانيوم تاكيد كرده اند.