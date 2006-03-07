تاسيس بيش از 2 هزار مركز علمي و ديني توسط مبلغين طرح هجرت

حجت الاسلام "نبوي" در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : در پي سفر چند سال قبل مقام معظم رهبري به قم و تاكيد ايشان بر حضور روحانيون در شهرهاي مختلف و در پي اعلام مشكلات موجود براي اين انجام اين سفرهاي تبليغي به ايشان، شوراي سياستگذاري طرح هجرت متشكل از نماينده دفتر مقام معظم رهبري، مدير حوزه علميه قم، رئيس سازمان تبليغات اسلامي، رئيس شوراي سياستگذاري ائمه جمعه، رئيس دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم و مدير مركز خدمات حوزه هاي علميه تشكيل شد.

وي ضمن اشاره به مشكلات انجام اين طرح درسازمان تبليغات اسلامي گفت : اين شورا از حدود 5 سال پيش انجام طرح هجرت را بر عهده معاونت تبليغ مركز مديريت حوزه علميه قم قرار داد و در اين مدت فعاليت هاي بسيار خوبي انجام گرفته و هم اكنون نيز اقداماتي براي گسترش و تنوع اين فعاليتهاي تبليغي در دست انجام است.

"نبوي" افزود : روحانيون طرح هجرت در مدت فعاليت خود 600 هزار سخنراني در محافل علمي و عمومي، 130هزار مراسم شبي با قرآن، 130هزار حل مشكلات اقتصادي، 6 هزار مورد امر به معروف و هدايت بزهكاران انجام داده اند. تشكيل يك ميليون كلاس احكام، قرآن و معارف و 80 هزار كلاس توسط همسران مبلغين از ديگر اقدامات اين روحانيون بوده است .

معاون تبليغ مركز مديريت حوزه علميه قم با اشاره به اقدامات عمراني مبلغين گفت: تاسيس 853 مسجد، 495 حسينيه، 539 خانه عالم، 76خانه عالم، ساخت و تعمير 150 كتابخانه و توسعه و تعمير 900 مسجد از ثمرات حضور اين روحانيون در شهرها و روستاها بوده است.