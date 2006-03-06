آري هان برنامه هاي خود را براي ديدار با استقلال اعلام كرد / پرسپوليس در كمپ كردان اردو مي زند

به گزارش خبرگزاري " مهر" به نقل از سايت رسمي باشگاه پرسپوليس، اين جلسه ساعت 21 ديشب درمحل باشگاه پرسپوليس برگزار شد و طي آن آري هان سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس ومحمد حسن انصاري فرد، مديرعامل باشگاه پرسپوليس پيرامون مسائل مختلف باشگاه ازجمله اردوي اين تيم قبل ازبازي با استقلال، محل اين اردو، نوع تمرينات پيش از ديداربا استقلال وهمچنين برنامه كلي تمرينات تيم فوتبال پرسپوليس تا روز پانزدهم فروردين ماه سال 85 به بحث و تبادل نظر پرداختند.

سپس سرمربي تيم فوتبال پرسپوليس برنامه خود را اعلام كرد كه طبق اين برنامه بازيكنان تيم فوتبال پرسپوليس امروز(دوشنبه) تمرين خواهند كرده و فردا را استراحت خواهند كرد و از روزچهارشنبه به كمپ كردان خواهند رفت و دراين اردوخود را براي بازي با تيم فوتبال استقلال آماده خواهند كرد.

بعد ازبازي با استقلال نيزاين تمرينات ادامه خواهد يافت و بازيكنان روزيكشنبه را به استراحت پرداخته وصبح دوشنبه بازيكنان تيم پرسپوليس توسط فيزيوتراپ جديد اين تيم تست خواهند شد. بعد ازظهرهمان روزنيزتمرينات ادامه مي يابد. بازيكنان پرسپوليس روزچهارشنبه را استراحت خواهند كرد و روزپنجشنبه راهي رشت مي شوند تا با تيم ملوان ديداركنند.

درتعطيلات عيد نوروز نيز اين مربي و بازيكنانش بيكارنخواهند بود وبراي حفظ آمادگي خود دريكي ازشهرهاي ايران اردو خواهند زد. البته اين درصورتي است كه در اين ايام، مسابقات جام حذفي برگزارنشود ومسابقه اين تيم با ابومسلم بعد ازبازي با صبا باتري برگزارشود.