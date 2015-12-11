۳۲ شکارچی غیرمجاز در پناه گاه حیات وحش میانکاله دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، در عملیاتی گسترده نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان های گلستان و مازندران ( نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های گمیشان، بندرترکمن ، بندرگز ، گلوگاه ،بهشهر و نکاء ) و ادارات یگان حفاظت هر دو استان و نیروهای دریابانی شهرستان بندرترکمن ، موفق شدند ۳۲ نفر شکارچی متخلف را منطقه ساحلی شهرستان بندرترکمن و حوزه آبی پناهگاه حیات وحش میانکاله و جزیره آشوراده را دستگیر کنند.

از این شکارچیان غیرمجاز ۳۲ قبضه سلاح ساچمه زنی ، ۹ قطعه پرنده شکار شده و ۵ فروند قایق کشف و ضبط شد.

این در حالی است که صبح روز گذشته نیز نیروهای محیط زیست بندرترکمن و گمیشان نیز موفق شده بودند ۱۵ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کنند که از این شکارچیان تعداد ۱۵ قبضه سلاح شکاری ، ۸ قطعه پرنده و ۱۰ فروند قایق کشف و ضبط شد.

جمعه هفته گذشته هم مأموران یگان حفاظت محیط‌ زیست در منطقه گمیشان و بندرترکمن از استان گلستان و منطقه بهشهر و گلوگاه از استان مازندران عملیات مشترکی انجام دادند و ماموران استان مازندران ۲۲ شکارچی غیرمجاز و ماموران گلستان هم ۱۰ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان به صورت شبانه روزی آماده گشت و کنترل و جلوگیری از تخلفات در حوزه محیط زیست هستند . از شما هموطن عزیز تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره تلفن ۰۱۷۳۲۵۴۵۴۶۳ به صورت شبانه روزی اطلاع دهید.