  1. استانها
  2. گلستان
۲۰ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۵۲

۳۲ شکارچی غیرمجاز در پناه گاه حیات وحش میانکاله دستگیر شدند

۳۲ شکارچی غیرمجاز در پناه گاه حیات وحش میانکاله دستگیر شدند

گرگان - با عملیات گسترده نیروهای یگان حفاظت دو استان گلستان و مازندران ۳۲ شکارچی متخلف در حوزه آبی پناه گاه حیات وحش میانکاله دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر  به نقل از اداره روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست گلستان ، در عملیاتی گسترده نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان های گلستان و مازندران ( نیروهای یگان حفاظت محیط زیست شهرستان های گمیشان، بندرترکمن ، بندرگز ، گلوگاه ،بهشهر و نکاء ) و ادارات یگان حفاظت هر دو استان و نیروهای دریابانی شهرستان بندرترکمن ، موفق شدند ۳۲ نفر شکارچی متخلف را منطقه ساحلی شهرستان بندرترکمن و حوزه آبی پناهگاه حیات وحش میانکاله و جزیره آشوراده را دستگیر کنند.

از این شکارچیان غیرمجاز ۳۲ قبضه سلاح ساچمه زنی ، ۹ قطعه پرنده شکار شده و ۵ فروند قایق کشف و ضبط شد.

این در حالی است که صبح روز گذشته نیز نیروهای محیط زیست بندرترکمن و گمیشان نیز موفق شده بودند ۱۵ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کنند که از این شکارچیان تعداد ۱۵ قبضه سلاح شکاری ، ۸ قطعه پرنده و ۱۰ فروند قایق کشف و ضبط شد.

جمعه هفته گذشته هم مأموران یگان حفاظت محیط‌ زیست در منطقه گمیشان و بندرترکمن از استان گلستان و منطقه بهشهر و گلوگاه از استان مازندران عملیات مشترکی انجام دادند و ماموران استان مازندران ۲۲ شکارچی غیرمجاز و ماموران گلستان هم ۱۰ شکارچی غیرمجاز را دستگیر کردند.

نیروهای یگان حفاظت محیط زیست استان گلستان به صورت شبانه روزی آماده گشت و کنترل و جلوگیری از تخلفات در حوزه محیط زیست هستند . از شما هموطن عزیز تقاضا می شود در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره تلفن ۰۱۷۳۲۵۴۵۴۶۳ به صورت شبانه روزی اطلاع دهید.

کد مطلب 2997570

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه