كشته و زخمي شدن 81 تن در حوادث مختلف / ربوده شدن رئيس دانشگاه مستنصريه

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، منابع پليس عراق كشته شدن دستكم 18 عراقي و زخمي شدن 61 تن ديگر را در حملات پراكنده امروز درمناطق مختلف عراق تاييد كردند.

يك منبع پليس بعقوبه گفت: يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده در نزديكي خودروي گشتي نيروهاي پليس منفجر شد و طي آن 7 غيرنظامي كشته و 22 تن ديگر ازجمله چند نيروي پليس مجروح شدند.

يك منبع دروزارت كشورعراق هم از انفجار سه دستگاه اتومبيل بمب گذاري شده در مناطق الدوره (جنوب) و خيابان النضال(مركز) و خيابان المغرب در( شمال) خبر داد و گفت : طبق آمار اولين اين انفجارها يك كشته و 10 زخمي برجاي گذاشت .

منبع پليس گفت: در نزديكي دانشگاه مستنصريه در شرق بغداد يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده منفجر شد و در نتيجه آن يك غير نظامي كشته و 5 تن ديگر زخمي شد.

وي افزود : علاوه بر آن انفجار اتومبيل بمب گذاري شده در منطقه كراده جان يكي از نيروهاي پليس را گرفت و سه تن مجروح برجاي گذاشت .

منابع امنيتي عراق هم خبر دادند: درحمله مسلحانه عناصر ناشناس به منطقه حويجه چهار عراقي ازجمله شيخ طارق عبدالله ابراهيم العبيدي يكي از شيوخ عشائراهل تسنن كشته شدند و همزمان با آن در دو حمله جداگانه درمنطقه اسكندريه در جنوب پايتخت يك غير نظامي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند.

دركوي صناعيه در داخل حويجه صبح امروزمهاجمان مسلح سه كارگر شيعه راهم در يكي از رستورانها به رگبار گلوله بستند و متواري شدند.

درمنطقه اسكندريه واقع در 60 كيلومتري جنوب بغداد در دو حمله جداگانه تروريستها يك غير نظامي عراقي كشته و دو تن ديگر زخمي شدند.

همچنين درمنطقه محموديه بر اثرانفجار يك دستگاه خودروي بمب گذاري شده يك غير نظامي عراقي كشته و5 تن ديگر مجروح شدند.

درشهر موصل بر اثر انفجار بمب دست ساز در كوي سويس يك غير نظامي عراقي كشته و سه تن ديگر زخمي شد.

مهاجمان مسلح همچنين يك سرهنگ سازمان اطلاعات سابق عراق را ترور كردند. نيروهاي پليس عراق هم اجساد سه مرد ناشناس را در كوي الصناعيه پيدا كردند.

منابع خبري در وزارت كشورعراق هم از ترور سرلشگر "مبدرحاتم حديا "فرمانده لشكر ششم ارتش عراق بدست عناصر تك تيراندازدر بغداد خبر دادند.

يك منبع امنيتي عراق ازربوده شدن ئيس دانشكده مهندسي دانشگاه مستنصريه خبر داد.

اين منبع افزود : مهاجمان مسلح ناشناس دكتر علي حسن مهاوش رئيس دانشكده مهندسي دانشگاه مستنصريه را در كوي البنوك در شمال شرق پايتخت ربودند.

هنوز هيچ كدام از حملات و عمليات تروريستي صورت گرفته درمناطق پراكنده عراق را برعهده نگرفته است .