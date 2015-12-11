نشست شورای آتلانتیک و پروژه ایران برای بررسی اجرای برجام

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک، این نشست اثر اجرای برجام را بر آینده برنامه هسته ای ایران، چگونگی تاثیر گذاری برداشته شدن تحریم ها بر اقتصاد ایران و رویکرد آمریکا به اجرای توافق و نیز اثر اجرای توافق بر روابط منطقه ای ایران و روابط دوجانبه ی ایران و آمریکا بررسی می کند.

این نشست همچنین با هدف ترسیم رویکردی دوحزبی به راستی آزمایی و ابعاد تشویقی مرحله اجرای توافق در روز پنج شنبه هفدهم دسامبر تشکیل می شود.

گفتنی است «نادره شاملو» مشاور ارشد پیشین بانک جهانی و اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، «رابرت هورمتز» معاون اندیشکده کیسینجر، «حسین موسویان» محقق دانشگاه پرینستون، «دیوید البرایت» رئیس موسسه علوم و امنیت بین المللی و «کلسی دیونپورت» مدیر سیاست عدم اشاعه در انجمن کنترل سلاح از جمله سخنرانان این نشست هستند.