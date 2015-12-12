معاون وزیر خارجه روسیه با یک مقام معارضان سوری دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت خارجه روسیه اعلام کرد: «گنادی گاتیلوف» معاون وزیر خارجه روسیه روز جمعه با هیثم مناع، یکی از سران مخالفان سوری و رئیس گروه موسوم به جنبش قمح دیدار کرد.

این وزارت‌خانه در بیانیه‌ای افزود: در پی کنفرانس شماری از مخالفان سوری که روز پنج‌شنبه در ریاض پایان یافت، طرفین درباره اقدامات بیشتر برای تثبیت نظر مخالفان درباره مبنایی سازنده درباره تشکیل هیات نمایندگی گفتگو با دولت سوریه برای حل بحران تبادل نظر کردند.

معاون وزیر خارجه روسیه روز چهارشنبه اعلام کرد مسکو خواستار آغاز مذاکرات سیاسی میان طرف های درگیر در سوریه شده است.

وی در ادامه بر لزوم اتخاذ راهکار سیاسی برای حل بحران خونین سوریه که بیش از چهار سال است به طول انجامیده و منجر به کشته شدن شمار زیادی از انسان ها شده است تاکید کرد.