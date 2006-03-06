خاخام يهودي ضد صهيونيست در گفتگو با مهر : صهيونيسم عامل " اسلام هراسي" و " يهودستيزي " است

خاخام آهرون كوهن در پاسخ به خبرنگار "مهر"، در رابطه با نقش گفتگوي ديني در ايجاد صلح در جهان اظهار داشت : به طور حتم گفتگوي ديني در ايجاد صلح تأثير بسياري دارد. به تمامي يهوديان معتقد به تورات فرمان داده شده است كه با همسايگان غير يهودي خود در صلح و آرامش زندگي كنند و يهوديان مؤمن نيز سعي در انجام اين عمل داشته اند، صلح از خواسته هاي نهادي و باطني هر فردي است، هيچ كس در درون خود به خشونت و آشوب اعتقادي ندارد، از اين رو ما دعا مي كنيم كه اسرائيل به صورت مسالمت آميزي از بين برود.

وي با اشاره به تعاليم و آموزه هاي دين يهوديت افزود : تورات از مؤمنان خواسته در هر سرزميني كه مسكن گزيده ايد شهرونداني وفادار باشند. يهوديان طي قرون متمادي در كشورهاي اسلامي بر اساس تعاليم و آموزه هاي تورات عمل مي كردند، در نتيجه احترام و صلح نيز وجود داشت. اما صهيونيست را مي توان عامل عدم ايجاد صلح در نظرگرفت. هرجا در سراسر جهان تنشي وجود دارد صهيونيست از آن دورنمانده است و مسلماً در آن نقش دارد. يهوديان همواره در كنار پيروان همه اديان زندگي مسالمت آميز داشته اند، اين صهيونيسم است كه خواستار جدائي يهوديت از جهان و تشكيل يك كشور است.

كوهن طي اظهارت خود چندين بار تأكيد كرد كه يهوديان از اعمال حاكميت سياسي بر سرزمين مقدس منع شده اند، از آنها خواسته شده با تمام مردم جهان صلح كنند.

اين خاخام كه در جنبش نتوري كارتا فعاليت مي كند، گفت : ما دعا مي كنيم و اميدواريم كه خون بيگناهي، خواه يهودي و خواه مسلمان ريخته نشود، ما آرزو داريم كه همگان دريابند تنها راه صلح در بازگشت قوم يهود به وظيفه واقعي خود در تبعيد و در خدمت بلاشرط پروردگار و وقف خود به اخلاقيت و شرافت و صداقت است.

وي دررابطه با يهودستيزي و اسلام هراسي در اروپا يادآور شد: صهيونيستها عامل يهودستيزي هستند و تبليغات آنها در اين عرصه به عنوان سپر بلا عمل كرده است تا بتوانند انتقادها را كاهش داده و مواضع خود را توجيه كنند.

سخنگوي نتوري كارتا در انگلستان افزود : اسلام هراسي نيز در نتيجه اقدامات ناشايست بسياري از افراد كه دستورات و تعاليم ديني را تحريف كرده اند به وجود آمده است. زماني كه افراد معدودي قوانين تازه اي ابداع مي كنند و به نام يك دين آن را ترويج مي كنند، نمي توان آموزه هاي ديني را به سوء برداشت آن عده تعميم داد. چنين افرادي همواره در اقليت قرار دارند.

كوهن تصريح كرد: فلسفه بنيادين تفكرات يهودي با تفكرات هرتزل(بنيانگذار اسرائيل و تفكر صهيونيست مدرن) بسيار متفاوت است. ما افكار صهيونيستها را مطابق با تعاليم يهوديت نمي دانيم و آنها نيز ما را متعلق به دين يهوديت نمي دانند. ما به اصول يهوديت راستين اعتقاد داريم و انديشه هاي ما از هزاران سال پيش وجود داشته است در صورتي كه انديشه و ايده هاي صهيونيسم از نظر معنوي و غير مادي اخلاقاً و عملاً محكوم به شكست است. رويكرد مشروع يهوديت به هيچ وجه ايده و افكار صهيونيسم را نمي پذيرد.

وي با اشاره به اينكه قوم يهود بر اساس دستور خداوند از سرزمين خود تبعيد شده است، گفت: يهوديان از 2000 سال پيش در كشورهاي مختلف پراكنده شدند و خداوند اين قوم را تبعيد كرد و هرگز دستور اشغال سرزمين فلسطين در آموزه ها و تعاليم دين يهوديت وجود نداشته است.

وي همچنين مسلئه حمله صهيونيستها به فلسطين را به لحاظ ارزشهاي حقوق بشري نيز غير اخلاقي توصيف كرد و افزود: آنها دست كم مي توانستند براي ساكنين فلسطين حقوق مساوي قائل شوند اما نه تنها به چنين امري توجه نكردند بلكه همه ارزشهاي يهوديت را زيرپا گذاشتند. حمله صهيونيست به فلسطين يك حركت كاملاً سكولار بوده و رهبران ديني يهوديت نيز اين اقدام را قبول ندارند.

كوهن تأكيد كرد : نتوري كارتا يك فلسفه بوده و شامل همه طيفها مي شود كه بر اساس اصول راستين تورات پايه گذاري شده است. زماني كه بزرگان ما چون "آمي" و "عاصي " قدم مي زدند به فكر نجات سرزمين مقدس از دست اهريمن و دادن آن به "نگهبانان شهر" افتادند كه نتوري كارتا از اين فلسفه به وجود آمده و به معناي نگهبابان شهرمحسوب مي شود.

خاخام آهرون كوهن در پاسخ به رويكرد حركت نتوري كارتا نسبت به مارتين بوبر، متأله يهودي اتريشي گفت كه با انديشه هاي او آشنايي چنداني ندارد اما وي را يك صهيونيست فرهنگي توصيف كرد كه از طريق جنبش صهيونيست خواستار احياي روحيه ديني يهودي بود.