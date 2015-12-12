۷ زوج امدادگر و خدمتگزار زائران پیاده مورد تقدیر قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جمعیت هلال احمر خراسان رضوی رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر با اهدای سکه بهار آزادی به هفت زوج جوان و در حال خدمت به زائران پیاده امام رضا(ع) مراتب قدردانی خود را ابراز داشت.

ناصر چرخ ساز در بازدید ازپایگاه های امدادی جمعیت هلالاحمر در خراسان رضوی اظهار کرد:خدمت به زائرین پیاده توفیق الهی است که نصیب امدادگران هلال احمر شده و این که یک زوج جوان که هر دو امدادگر هستند در کنار یکدیگر به عنوان یک تیم امدادی ودر قالب طرح همسفران خورشید ۲ به زائرین حضرت رضا(ع)خدمت می کنند،اقدام ارزشمندی است.

وی افزود:حضور خالصانه نیروهای هلال احمر خراسان رضوی وهمراهی ۹ استان دیگر کشور در این طرح اثرات ماندگاری در زندگی آنها و ارائه چهره مثبت از سفر زائران پیاده وخدمت بی منت هلال احمر به مردم دارد.

رئیس سازمان امداد ونجات ارزیابی اولیه خود از وضعیت امدادرسانی به زائرین پیاده را خوب وشایسته تحسین دانست واین طرح را نشان دهنده توان مندی بالای استان و وجود روحیه ایثار گرانه در جوانان امدادگری که بدون هیچ گونه چشم داشت مادی از جان ودل مایه می گزارند ذکر کرد.

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر با اشاره به اجرای طرح ۱۳ روزه همسفران خورشید در استان خراسان رضوی، گفت: ۱۱۴ پایگاه ثابت، موقت و سیار با ۴۰۰ نیروی عملیاتی، پوشش امدادی زائران پیاده رضوی را در طرح همسفران خورشید بر عهده دارند.

چرخ ساز با اشاره به اجرای طرح همسفران خورشید و پوشش امدادی زائران پیاده رضوی در ایام آخر ماه صفر اظهار ذاشت: این طرح به مدت ١٣روز از دهم آذرماه آغاز و تا ۲۲ آذرماه سال جاری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی به عنوان مجری این طرح انتخاب شده است، افزود: جمعیت هلال احمر استان های تهران، خراسان شمالی، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، سمنان، قم، گلستان، مازندران و یزد در اجرای این طرح پشتیبان جمعیت هلال احمر استان خراسان رضوی هستند.

رئیس سازمان امداد ونجات جمعیت هلال احمر به وجود ۱۱۴ پایگاه ثابت، موقت و سیار در طول اجرای طرح همسفران خورشید اشاره کرد و یادآور شد: برای اجرای این طرح ۵۷ دستگاه آمبولانس از خراسان رضوی و دستگاه های پشتیبان، ١۸دستگاه موتورسیکلت امدادی، ۱۷ دستگاه خودروی نجات، دو دستگاه خودروی فرماندهی، یک دستگاه اتوبوس آمبولانس، ۱۰۷ دستگاه سایر خودروهای عملیاتی به همراه دو فروند بالگرد به کار گیری شده است.

به گفته وی، محورهای غرب استانجوین – سبزوار،سبزوار- نیشابور- مشهد، محورهای جنوب استان گناباد - رشتخوار- کاشمر- تربت حیدریه - مشهد، محورهای شرق استان تایباد - تربت جام فریمان - مشهد و خواف - رشتخوار- تربت حیدریه، محور های شمال استان درگز- قوچان- مشهد-کلات و محورهای شمال شرق استان سرخس- مشهد و رینگ مرکزی محدوده حرم مطهر، محدوده تحت پوشش در طرح همسفران خورشید است.

دکتر چرخساز با اشاره به اینکه ۴۰۰ نیروی عملیاتی هلال احمر به صورت روزانه در محورهای مختلف تحت پوشش اجرای طرح همسفران خورشید مستقر هستند، خاطرنشان کرد: ۲۵۰ هزار تن از زائران پیاده رضوی در ورزشگاهها، مدارس، حسینیه ها و مساجد اسکان داده می شوند.