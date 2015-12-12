ابراز علاقه کمپانی فاکس قرن بیستم برای ورود به بازار سینمای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دیلی، پل هیگینسون معاون اجرایی کمپانی فاکس قرن بیستم می‌گوید: «تا آنجا که من می‌دانم ایران یک بازار بالقوه بسیار مهم با ۸۰ میلیون نفر جمعیت است و به همین دلیل به محض اینکه بتوانیم با این بازار ارتباط برقرار کنیم، این کار را خواهیم کرد ولی سوال اینجاست که آیا آن‌ها به ما اجازه ورود خواهند داد؟ این را باید خودشان تصمیم بگیرند که چه کار می‌خواهند بکنند. ما در دسترس هستیم. ما می‌خواهیم در این بازار حضور داشته باشیم و می‌خواهیم ارتباط برقرار کنیم. ارتباط برقرار کردن درک کردن را بهبود می‌بخشد و ما می‌خواهیم آنجا تجارت کنیم. فکر می‌کنم اگر ما در ایران حضور داشته باشیم برای توسعه فیلم هم داخل و هم خارج از ایران مهم باشد. من نکته منفی‌ای نمی‌بینم.»

این مسئول اجرایی این سخنان را در حاشیه شام سالانه جشنواره بین المللی فیلم دوبی (DIFF) کمپانی امپایر اینترنشنال که یک توزیع‌کننده پان عرب است مطرح کرد.

امپایر اینترنشنال مستقر در بیروت و دوبی که از قدیمی‌ترین کمپانی‌های سینمایی منطقه است، به مدت ۴۱ سال توزیع‌کننده رسمی فاکس در منطقه بوده و قراردادهای طولانی‌مدتی با آن دارد.

هیگینسون همچنین گفت: «امپایر کار خارق‌العاده‌ای برای ما می‌کند و طلایه‌دار بازاریابی و اکتشاف در کارهای جدیدی است که می‌توان در صنعت فیلم انجام داد.»

ماریو جی. حداد مدیر عامل امپایر به این نکته اشاره کرد که آغاز رابطه این کمپانی با فاکس به سال ۱۹۵۳ و زمانی بازمی‌گردد که این استودیو قراردادی انحصاری با سینماهای این کمپانی در لبنان منعقد کرد. حداد گفت: «اولین فیلمی که برای فاکس اکران شد «ردا» با نقش‌آفرینی جین سیمونز و ویکتور مچور بود.»

حالا و با گذشت چیزی حدود ۶۰ سال، این کمپانی سال پرستاره‌ای را با فیلم‌های فاکس پشت سر گذاشته که از جمله‌ آن‌ها می‌توان به «جاسوس» با بازی ملیسا مک‌کارتی، «مریخی»، «مردان پادشاه: سرویس مخفی» و «دونده هزارتو» اشاره کرد. امپایر این روزها برای اکران فیلم «جوی» که یکی از رقبای فصل جوایز است، آماده می‌شود.