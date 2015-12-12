به گزارش خبرگزاری مهر، رامتین طهماسبی پور در تشریح برنامه جدید ارائه خدمات درون چاهی به چاه‌های نفت و گاز در کشور، گفت: در راستای توسعه خدمات درون چاهی مورد نیاز صنعت نفت کشور، روزآمدترین دستگاه چاه پیمایی و تکمیل چاه ساخت داخل در شرکت ملی حفاری ایران در مدار بهره برداری عملیاتی قرار گرفت.

رئیس چاه پیمایی و تکمیل چاه شرکت ملی حفاری تصریح کرد: با افزوده شدن این تجهیز که در ردیف جدیدترین و پیشرفته ترین یونیت های چاه پیمایی چاه های نفت و گاز محسوب می شود، شاهد تقویت گستره ارائه خدمات به شرکت های بهره بردار نفت کشور در حوزه خشکی و دریایی خواهیم بود.

این مقام مسئول با بیان این که هم اکنون پنج دستگاه چاه پیمایی در این حوزه در چرخه عملیات قرار دارد، اظهارکرد: از مهمترین موارد کاربست این دستگاه ها، بکارگیری آنها در مراحل نصب و خارج سازی شیرهای ایمنی درون چاهی، مجرابندها، انواع شیرهای تزریق، فراز آوری و کاهنده ها و همچنین عمق یابی، نمونه گیری و آزمایش های متنوع درون چاه است.

وی در خصوص وجه تمایز این دستگاه باس ایر دستگاه‌های چاه پیمایی نفت و گاز کشور توضیح داد: ساخت این تجهیز با ویژگی های ممتاز توسط یک شرکت داخلی حاصل تبادل نظر و انتقال یافته‌های فنی از کم و کیف آن از سوی متخصصان و کارشناسان اداره چاه پیمایی و تکمیل چاه ملی حفاری با همکاری شرکت سازنده است که نتیجه این هم افزایی، روزآمدی و رقابت آن با دستگاه های مشابه خارجی است.

طهماسبی پور با یادآوری اینکه برخورداری از سامانه های هدایت گر خودکار، ثبت داده ها، اندازه گیری عمق به صورت دیجیتال و آنالوگ از مشخصه های بارز این دستگاه است، بیان کرد: دستگاه چاه پیمایی جدید نخستین آزمایش میدانی خود را در چاه شماره ۱۶ میدان نفتی یاران شمالی در کمترین زمان ممکن پس از تحویل با موفقیت پشت سرگذاشت.

رئیس اداره چاه پیمایی و تکمیل چاه شرکت ملی حفاری در پایان خاطرنشان کرد: پشتیبانی و خدمات پس از فروش و قیمت مناسب در قیاس با مشابه خارجی از مزیت های این دستگاه ساخت داخل به شمار می آید.