هواپيماهاي رژيم صهيونيستي حاكميت لبنان را نقض كردند

به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري كويت به نقل از يك منبع امنيتي لبنان اعلام كرد : جنگنده هاي اسرائيل دربخش هاي شرق و جنوب و مناطق عرقوب و حصيبا و بخش غربي لبنان به پرواز در آمدند و سپس وارد منطقه جبل لبنان شدند.

حزب الله لبنان طي آماري اعلام كرد : از زمان فرار ارتش اشغالگر قدس از جنوب و بخش غربي لبنان در25 مه 2000 ميلادي تعداد نقض هاي حريم هوايي و زميني و دريايي اسرائيل به خاك لبنان به بيش از 10 هزار مورد رسيده است.

با وجود درخواست هاي سازمان ملل و جامعه بين المللي از اسرائيل براي احترام گذاشتن به حاكميت لبنان،هواپيماههاي اسرائيلي بارها حريم هوايي لبنان را نقض كرده اند.