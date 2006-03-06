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۱۵ اسفند ۱۳۸۴، ۲۱:۱۰

بي اعتنا به هشدارهاي مكرر سازمان ملل ؛

هواپيماهاي رژيم صهيونيستي حاكميت لبنان را نقض كردند

دو فروند هواپيماي رژيم صهيونيستي بازهم حريم هوايي لبنان را نفض كردند ، علي رغم اينكه سازمان ملل متحد بارها به اين رژيم درمورد نقض حاكميت كشورهاي همسايه فلسطين هشدار داده است.

به گزارش خبرگزاري "مهر" خبرگزاري كويت به  نقل از يك منبع امنيتي لبنان اعلام كرد : جنگنده هاي اسرائيل دربخش هاي شرق و جنوب و مناطق عرقوب و حصيبا و بخش غربي لبنان به پرواز در آمدند و سپس وارد منطقه جبل لبنان شدند.

حزب الله لبنان طي آماري اعلام كرد : از زمان فرار ارتش اشغالگر قدس از جنوب و بخش غربي لبنان در25 مه 2000 ميلادي تعداد نقض هاي حريم هوايي و زميني و دريايي اسرائيل به خاك لبنان به بيش از 10 هزار مورد رسيده است.

با وجود درخواست هاي سازمان ملل و جامعه بين المللي از اسرائيل براي احترام گذاشتن به حاكميت لبنان،هواپيماههاي اسرائيلي بارها حريم هوايي لبنان را نقض كرده اند.

کد مطلب 299778

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