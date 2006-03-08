همايش بين المللي مصلح موعود در لبنان برگزار مي شود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام "معصومي" با اعلام اين خبر گفت : علاوه بر هشتمين گفتمان مهدويت و گفتمان بين ‌المذاهبي شيعه وسنت در سال آينده همايش بين‌ الادياني مصلح موعود بين اديان اسلام، مسيحيت و يهوديت برگزار مي شود.

وي افزود: اين همايش به عنوان مقدمه ‌اي جهت كنگره جهاني مصلح موعود با موضوع بررسي موعودگرايي در عرصه مكاتب دنيا خواهد بود كه با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همكاري پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و نهادهاي فعال موعودگرايي در خارج از كشور برگزار مي شود.

رئيس مؤسسه فرهنگي انتظار نور ادامه گفت : پاسخ به بيش از 10 هزار سؤال و شبهه با موضوع مهدويت، انتشار بيش از 13 عنوان كتاب، آماده سازي 8 اثر پژوهشي جهت انتشار و بررسي بيش از 150 عنوان پژوهشي، راه ‌اندازي دو سايت اينترنتيwww.monjee.com و www.Mosleh.com به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي از فعاليت هاي اين موسسه بوده است.

وي همچنين از همكاري اين مؤسسه با پژوهشگران و دانشجويان جهت تدوين مقالات و پايان ‌نامه‌ها با محوريت مهدويت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خبر داد و گفت: ايجاد پژوهشكده مجازي مؤسسه فرهنگي انتظار نور با هدف استفاده از ابزار مدرن براي اشاعه فرهنگ مهدويت از اقدامات آينده اين مركز است.