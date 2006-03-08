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۱۷ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۲۱

توسط حوزه علميه قم :

همايش بين المللي مصلح موعود در لبنان برگزار مي شود

همايش بين المللي و بين الادياني مصلح موعود، سال آينده توسط معاونت پژوهشي دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم در لبنان برگزار مي شود.

به گزارش خبرگزاري "مهر"، حجت الاسلام "معصومي" با اعلام اين خبر گفت : علاوه بر هشتمين گفتمان مهدويت و گفتمان  بين ‌المذاهبي شيعه وسنت در سال آينده همايش بين‌ الادياني مصلح موعود بين اديان اسلام، مسيحيت و يهوديت برگزار مي شود.

وي افزود: اين همايش به عنوان مقدمه ‌اي جهت كنگره جهاني مصلح موعود با موضوع بررسي موعودگرايي در عرصه مكاتب دنيا خواهد بود كه با همكاري سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و همكاري پژوهشگران پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي و نهادهاي فعال موعودگرايي در خارج از كشور برگزار مي شود.

رئيس مؤسسه فرهنگي انتظار نور ادامه گفت : پاسخ به بيش از 10 هزار سؤال و شبهه با موضوع مهدويت، انتشار بيش از 13 عنوان كتاب، آماده سازي  8 اثر پژوهشي جهت انتشار و بررسي بيش از 150 عنوان پژوهشي، راه ‌اندازي دو سايت اينترنتيwww.monjee.com و www.Mosleh.com  به سه زبان فارسي، عربي و انگليسي از فعاليت هاي اين موسسه بوده است.

وي همچنين از همكاري اين مؤسسه با پژوهشگران و دانشجويان جهت تدوين مقالات و پايان ‌نامه‌ها با محوريت مهدويت در مقطع كارشناسي و كارشناسي ارشد خبر داد و گفت: ايجاد پژوهشكده مجازي مؤسسه فرهنگي انتظار نور با هدف استفاده از ابزار مدرن براي اشاعه فرهنگ مهدويت از اقدامات آينده اين مركز است. 

کد مطلب 299781

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