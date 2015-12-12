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۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۱۳

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد:

از ظرفیت‌های معنوی محرم وصفر در تمام سال بهره گرفته شود

از ظرفیت‌های معنوی محرم وصفر در تمام سال بهره گرفته شود

اراک- نماینده ولی فقیه در استان مرکزی گفت: از ظرفیت ها و قابلیت های ارزشمند معنوی محرم و صفر باید در تمام سال بهره ببریم و پیروی از سیدالشهدا(ع) در تمام عمر باید چراغ راه ما باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در مراسم سوگواری شهادت امام هشتم علی‌بن موسی الرضا(ع) در اراک اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت ها و قابلیت های محرم و صفر برای باقی عمر بهره بگیریم و هر سال بیش از پیش با رعایت تقوا و سایر معیارهای مورد تاکید سیدالشهدا(ع) و علی ابن موسی الرضا(ع) نزدیک تر شویم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: باید سیره اهل بیت(ع) را بشناسیم و مطابق آن معیارها و دستورات قرآن عمل کنیم و آیه ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره مبارکه توبه بر همین مساله تاکید کرده است.

دری نجف آبادی بیان داشت: باید بیش از پیش از امام رضا(ع) معرفت و شناخت پیدا کنیم و با توجه به سیره امام هشتم(ع) در نظر بگیریم که چطور باید در دنیای امروز تصمیم گیری و عمل کنیم و در واقع امامت محور وحدت در امور است.

وی با اشاره به انتخابات و خودداری از بی اخلاقی و عدم وحدت در انتخابات گفت: انتخابات هدف نیست بلکه هدف اصلی حفظ نظام اسلامی و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است و همه اقدامات ما باید در جهت الفت و وحدت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به روایاتی از امام هشتم اظهار داشت: امام رضا(ع) می فرمایند دوست هر انسانی عقل او و دشمن هر انسان، جهل اوست و این یک حدیث پرمعنا و مربوط به تمام زمان ها است و امروز نیز ما باید پیرو عقل باشیم چرا که امام رضا معتقد بودند تعقل باید در همه امور حاکم باشد.

دری نجف ابادی تصریح کرد: امام رضا(ع) در روایتی دیگر می فرمایند عقل انسان مسلمان کامل نیست مگر اینکه ده ویژگی در آن مسلمان باشد، از جمله مهمترین ویژگی ها اینکه همه به خیر مادی و معنوی او امیدوار و از شر او در امان باشند.

گفتنی است همزمان با شهادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) از صبح شنبه در تمام شهرستان های استان مرکزی مراسم عزاداری برقرار است و مردم مسلمان و خداجوی استان مرکزی به سوگ شهادت حضرت امام رضا(ع) سینه زنی و عزاداری کردند.

کد مطلب 2997850

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