به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی ظهر شنبه در مراسم سوگواری شهادت امام هشتم علی‌بن موسی الرضا(ع) در اراک اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت ها و قابلیت های محرم و صفر برای باقی عمر بهره بگیریم و هر سال بیش از پیش با رعایت تقوا و سایر معیارهای مورد تاکید سیدالشهدا(ع) و علی ابن موسی الرضا(ع) نزدیک تر شویم.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی افزود: باید سیره اهل بیت(ع) را بشناسیم و مطابق آن معیارها و دستورات قرآن عمل کنیم و آیه ۱۱۹ و ۱۲۰ سوره مبارکه توبه بر همین مساله تاکید کرده است.

دری نجف آبادی بیان داشت: باید بیش از پیش از امام رضا(ع) معرفت و شناخت پیدا کنیم و با توجه به سیره امام هشتم(ع) در نظر بگیریم که چطور باید در دنیای امروز تصمیم گیری و عمل کنیم و در واقع امامت محور وحدت در امور است.

وی با اشاره به انتخابات و خودداری از بی اخلاقی و عدم وحدت در انتخابات گفت: انتخابات هدف نیست بلکه هدف اصلی حفظ نظام اسلامی و آرمان های امام راحل و مقام معظم رهبری است و همه اقدامات ما باید در جهت الفت و وحدت باشد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به روایاتی از امام هشتم اظهار داشت: امام رضا(ع) می فرمایند دوست هر انسانی عقل او و دشمن هر انسان، جهل اوست و این یک حدیث پرمعنا و مربوط به تمام زمان ها است و امروز نیز ما باید پیرو عقل باشیم چرا که امام رضا معتقد بودند تعقل باید در همه امور حاکم باشد.

دری نجف ابادی تصریح کرد: امام رضا(ع) در روایتی دیگر می فرمایند عقل انسان مسلمان کامل نیست مگر اینکه ده ویژگی در آن مسلمان باشد، از جمله مهمترین ویژگی ها اینکه همه به خیر مادی و معنوی او امیدوار و از شر او در امان باشند.

گفتنی است همزمان با شهادت امام هشتم علی ابن موسی الرضا(ع) از صبح شنبه در تمام شهرستان های استان مرکزی مراسم عزاداری برقرار است و مردم مسلمان و خداجوی استان مرکزی به سوگ شهادت حضرت امام رضا(ع) سینه زنی و عزاداری کردند.