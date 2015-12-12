  1. جامعه
  2. میراث فرهنگی و گردشگری
۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۵:۳۹

از سوی سازمان ملل متحد؛

سال۲۰۱۷ سال «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» شد

سال۲۰۱۷ سال «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» شد

مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال ۲۰۱۷ را به عنوان سال جهانی «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» نامگذاری کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان جهانی UNWTO، با تصویب این قطعنامه، اهمیت و نقش گردشگری بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در این باره اعلام کرد: تعیین سال ۲۰۱۷ به نام سال «جهانی گردشگری پایدار» فرصتی بی‌نظیر است برای کمک گردشگری به تحقق مفهوم پایداری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که موجب می‌شود تا آگاهی مردم نسبت به ابعاد صنعتی که ارزش حقیقی آنها معمولاً دستکم گرفته می‌شد، افزایش یابد.

وی ادامه داد: سازمان جهانی گردشگری از سازماندهی و بزرگداشت این رویداد با همکاری تمام دولت‌ها، سازمان‌های تخصصی مرتبط در نظام سازمان ملل و همه ذینفعان استقبال می‌کند.

نامگذاری سال ۲۰۱۷ در حالی به نام سال جهانی «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» شناخته شده است که جامعه جهانی، دستورالعمل سال ۲۰۳۰ و آرمان‌های توسعه پایدار را به عنوان راهنمای حرکت خود انتخاب کرده است.

کد خبر 2997862
فاطمه کریمی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها