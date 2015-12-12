سال۲۰۱۷ سال «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از سازمان جهانی UNWTO، با تصویب این قطعنامه، اهمیت و نقش گردشگری بین‌المللی به رسمیت شناخته شد.

طالب ریفاعی دبیرکل سازمان جهانی گردشگری در این باره اعلام کرد: تعیین سال ۲۰۱۷ به نام سال «جهانی گردشگری پایدار» فرصتی بی‌نظیر است برای کمک گردشگری به تحقق مفهوم پایداری از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی که موجب می‌شود تا آگاهی مردم نسبت به ابعاد صنعتی که ارزش حقیقی آنها معمولاً دستکم گرفته می‌شد، افزایش یابد.

وی ادامه داد: سازمان جهانی گردشگری از سازماندهی و بزرگداشت این رویداد با همکاری تمام دولت‌ها، سازمان‌های تخصصی مرتبط در نظام سازمان ملل و همه ذینفعان استقبال می‌کند.

نامگذاری سال ۲۰۱۷ در حالی به نام سال جهانی «گردشگری پایدار؛ ابزار توسعه» شناخته شده است که جامعه جهانی، دستورالعمل سال ۲۰۳۰ و آرمان‌های توسعه پایدار را به عنوان راهنمای حرکت خود انتخاب کرده است.