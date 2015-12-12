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۲۱ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

در هفته دهم انجام می گیرد؛

لیگ لهستان تحت تاثیر رویارویی رائول لوزانو و آندره‌آ آناستازی

لیگ لهستان تحت تاثیر رویارویی رائول لوزانو و آندره‌آ آناستازی

هفته دهم رقابتهای لیگ والیبال لهستان تحت تاثیر تقابل دو مربی نامدار جهان برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رویارویی دو تیم سراد سزارنی رادوم و لوتول ترفل گدانسک در هفته دهم رقابتهای سورپر لیگ والیبال لهستان تمامی بازی‌های نیم فصل اول این مسابقات را تحت تاثیر قرار داده است. این بازی مهیج که بازتاب زیادی در رسانه های لهستانی داشته، شنبه شب برگزار می شود.

هدایت تیم سراد رادوم را رائول لوزانوی آرژانتینی سرمربی تیم ملی ایران برعهده دارد. و در مقابل آندره‌آ آناستازی مربی مشهور ایتالیایی که یکی از کاندیداهای اصلی سرمربیگری تیم ملی ایران بوده است سرمربی تیم گدانسک است.

در حال حاضر تیم سزارنی رادوم بعد از برگزاری ۹ مسابقه ۲۳ امتیاز کسب کرده هم امتیاز با تیم صدرنشین زاکسا کوژله بوده که بخاطر معدل ضعیف تر در رده دوم ایستاده است. اما گدانسک با مربی سرشناس و بازیکنان مشهوری که در ترکیب دارد تاکنون ۱۹ امتیاز کسب کرده و در مکان چهارم جدول قرار دارد.

قرار است رائول لوزانو یک هفته دیگر به ایران سفر کند تا قرارداد رسمی خود را با فدارسیون کشورمان امضا کرده و نشستی را نیز با بازیکنان تیم ملی ایران برگزار کند.

کد مطلب 2997877

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