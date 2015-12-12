اعلام زمان و مکان مراسم ختم برادر آیت الله ملک حسینی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سومین روز درگذشت «سید شمس الدین ملک حسینی» فرزند مرحوم آیت الله العظمی ملک حسینی و برادر آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی فردا در شیراز برگزار می شود.

این مراسم بعدازظهر یکشنبه ساعت ۱۴ الی ۱۶ در مسجد فاطمه الزهرای شیراز در بلوار زند این شهر برگزار می شود.

همچنین مراسم هفتمین روز درگذشت آن مرحوم روز پنجشنبه هفته جاری ساعت ۱۴و ۳۰ تا ۱۶و ۳۰ در مصلای شهر یاسوج برگزار خواهد شد.

«سید شمس الدین ملک حسینی» فرزند مرحوم آیت الله العظمی سید کرامت الله ملک حسینی(ره) و برادر آیت الله سید شرف الدین ملک حسینی ظهر پنجشنبه در شیراز به دلیل عارضه قلبی دار فانی را وداع گفت.

آن مرحوم روز گذشته در آستانه سید علاء الدین حسین(ع) شهر شیراز تشییع و در دارالرحمه این شهر به خاک سپرده شد.