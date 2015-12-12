اجرای نمایش «باغ وحش شیشه ای» به نفع بیماران ام اس

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایش باغ وحش شیشه ای به کارگردانی علی اصغر حسینی روز یکشنبه و دوشنبه ۲۲ و ۲۳ آذر ماه به نفع بیماران ام اس روی صحنه می رود و تمام فروش بلیت این نمایش که به صورت همت عالی به فروش می رسد صرف کمک درمان بیماران ام اس می شود.

این نمایش اولین تجربه حسینی در زمینه کارگردانی تئاتر است. در «باغ وحش شیشه ای» بازیگرانی همچون نغمه طوسی، فرهاد رادمان، سونا غضنفری، حامد ادوای، مونس جزی، ملینا بنی اسدی، شایان فصیح زاده، ستاره زهرایی به ایفای نقش می پردازند.

«باغ وحش شیشه ای» از نمایشنامه های تنسی ویلیامز نویسنده مشهور امریکایی است.

این نمایش از ۸ آذر در تماشاخانه سه نقطه هر روز به جز شنبه ها روی صحنه می رود. تماشاخانه سه نقطه در نشانی میدان ولی عصر، بلوار کشاورز، بعد از خیابان فلسطین خیابان کبکانیان، نبش کوچه مرتضی‌زاده، پلاک ۱۰ و ۱۲ واقع شده است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از عکاس: آزاده امیرخان، اجرای پوستر: مهدی راد، طراح گریم: سروش رازی، مشاور رسانه ای: آیدا اورنگ، طراح پوستر: هلنا آستروک، دستیار کارگردان: نگین داستانی، طراح نور: محمد امین بخشعلیان.