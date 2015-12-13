مصطفی علیزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در قم ۲۷۰۰ ناشنوا در همه رده‌های سنی وجود دارد که ۱۳۰ نفر از آن‌ها تاکنون جذب رشته‌های ورزشی ناشنوایان شده‌اند و در چند رشته ورزشی فعال هستند.

وی افزود: در بازه سنی هدف ما برای جذب به ورزش که سنین ۱۰ تا ۳۵ سال را شامل می‌شود، ۶۰۰ نفر حضور دارند و برنامه ما افزایش آمار ۱۳۰ نفری فعلی و نزدیک شدن به ارقام بالا‌تر تا سقف تحت پوشش قرار دادن نزدیک به ۶۰۰ نفر است.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم، گفت: اعضای فعلی هیأت ناشنوایان از مزایای رفت و آمد رایگان و تجهیزات ورزشی رایگان برخوردار هستند و حتی مبلغی نیز به عنوان کمک هزینه به آن‌ها پرداخت شده است اما بدون شک با توجه به گستردگی فعالیت‌های ورزشی ناشنوایان نمی‌توانیم این شرایط را ایده آل بدانیم.

علیزاده بیان داشت: یکی از دغدغه‌های جدی ما وضعیت بانوان ناشنوا در قم است و به دنبال فعال کردن بیشتر بخش بانوان هستیم البته اگر مسائل مالی اجازه دهد زیرا در بخش اعتبارات و منابع مالی محدودیت‌های فراوانی داریم.

وی عنوان کرد: مشکل شغل و درآمد یکی از مشکلات جدی برای قهرمانان ورزشی قم از جمله قهرمانان ناشنوا است که دارای شرایط خاص‌تری نسبت به ورزشکاران سالم هستند برای مثال اسماعیل شاه زید که سال‌ها در تیم ملی فوتسال ناشنوایان قهرمان آسیا و جهان شده می‌گوید که قصد کناره گیری از فوتسال را دارد زیرا باید شرایط کاری و شغلی خود را در نظر بگیرد.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان استان قم تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌های اساسی ورزشکاران ناشنوا و کم‌شنوا در قم رفت و آمد برای حضور در محل تمرین و مسابقه است و این مشکل برای ورزشکاران ما به خصوص دختران ناشنوا به دلیل شرایط خاص آن‌ها مشکل کوچکی نیست البته اقداماتی برای حل این مشکلات انجام داده‌ایم اما تأمین سرویس رفت و آمد ورزشکاران هزینه زیادی روی دوش هیئت قرار می‌دهد.

علیزاده افزود: از نظر منابع مالی در مضیقه شدیدی قرار داریم و از روش‌ها و مسرهای مختلف اقدام به تأمین هزینه برگزاری مسابقات یا اعزام‌ها می‌کنیم و حتی یک خیّر هزینه‌های برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران ناشنوای ملی ما را پرداخت کرده است.