متمم بودجه بايد تا پايان سال به دانشگاه ها پرداخت شود / پايين بودن آمار سازمان مديريت سرانه برخي دانشگاه ها را كاهش داده است

دكتر سيد "محمد حسيني" در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اختلاف وزارت علوم با سازمان مديريت در مورد آمار تعداد دانشجويان در محاسبه مدل سرانه دانشجويي گفت: مقايسه آمار دانشجويان توسط روساي دانشگاه ها و سازمان مديريت حاكي از اختلاف 1000 تا 1200 نفري در برخي دانشگاه ها است. پايين بودن آمار سازمان مديريت باعث مي شود در جمع سرانه اين دانشگاه ها كاهش بودجه مشاهده شود.

وي افزود: برخي دانشگاه ها مانند بندرعباس، چابهار، كرمان و ... در بهمن ماه نيز دانشجو مي پذيرند كه بر آمار آنها مي افزايد. اين افزايش در مدل محاسبه نشده و در محاسبه بودجه اشكال ايجاد مي كند. نمايندگان مجلس نيز با آگاهي از چنين موضوعي معتقدند بودند بايد مبلغي به عنوان بودجه متمركز به وزارت علوم اختصاص يابد تا دانشگاه ها در چنين مواردي دچار كسري بودجه و مشكلات مالي نشوند.

معاون وزير علوم اضافه كرد: بحث اختصاص بودجه متمركز به وزارت علوم اصلا در كمسيون تلفيق مورد بررسي قرار نگرفت.

حسيني افزود: معاونان اداري و مالي دانشگاه ها تاكيد دارند بايد توجه بيشتري در مورد آمار تعداد دانشجويان شود تا آماري كه در مدل سرانه دانشجويي مورد استفاده قرار گرفته واقعي باشد و بودجه ها بر اساس آن محاسبه شود.

وي اضافه كرد: طرح هاي نيمه تمام عمراني و نيازهايي كه در زمينه خوابگاه هاي دانشجويي و فضاهاي آموزشي وجود دارد اهميت طرح هاي عمراني دانشگاه ها را افزايش مي دهد. در برخي دانشگاه ها به دليل كمبود امكانات خوابگاهي به دانشجويان نوبت دوم خوابگاه داده نمي شود كه بايد با همكاري مسئولان و ارائه كمك به دانشگاه ها زمينه اي فراهم شود تا خوابگاه هاي دانشجويي توسعه يابند و امكان اسكان دانشجويان شبانه يا نوبت دوم نيز فراهم شود.

معاون وزير علوم گفت: متمم بودجه كه به تصويب رسيده است هنوز به دانشگاه ها پرداخت نشده است كه همين امر مشكلاتي را براي دانشگاه ها ايجاد كرده است. معاونان مالي و اداري دانشگاه ها تاكيد دارند متمم بودجه بايد هر چه سريعتر به آنها پرداخت شود تا امكان پرداخت عيدي و پاداش كارمندان فراهم شود.

وي ابراز اميدواري كرد متمم بودجه به سال آينده موكول نشود.

دكتر حسيني به وام هاي دانشجويي اشاره كرد و گفت: تنها بانك ملي 10 ميليارد تومان از 22 ميليارد تومان بودجه وام هاي دانشجويي را پرداخت كرده است و هنوز بانك هاي صادرات و تجارت مبالغ مورد نظر را پرداخت نكرده اند. دانشجويان انتظار دارند 12 ميليارد تومان باقي مانده هر چه سريعتر پرداخت شود.

معاون حقوقي و پشتيباني وزير علوم اضافه كرد: بر اساس قانون بازپرداخت وام ها بعد از فراغت از تحصيل دانشجويان آغاز مي شود.