كليد سئوالات آزمون كارشناسي ارشد پايان هفته جاري منتشر مي شود

دكتر "محمد حسين پوركاظمي " در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: نتايج اوليه آزمون كارشناسي ارشد طبق روال هر ساله از پايان دهه سوم ارديبهشت به صورت كارنامه به داوطلبان ارائه مي شود.

وي اظهار داشت: سازمان سنجش و آموزش كشور تلاش مي كند، كليد سئوالات آزمون تا پايان اين هفته در سايت سازمان سنجش قرار گيرد.

معاون سازمان سنجش و آموزش كشور خاطر نشان كرد: كليد سئوالات آزمون كارشناسي ارشد مانند سال هاي گذشته با نظرخواهي اعضاي هيات علمي در دانشگاه ها، جمع آوري و منتشر مي شود.

وي با بيان اين كه اعتراضي از سوي داوطلبين به سازمان سنجش ارائه نشده است، گفت: اعتراضات داوطلبين جدي نبوده و بيشتر ناشي از كم دقتي آنها بوده است. اما سازمان سنجش به اين گونه اعتراضات نيز رسيدگي مي كند.

"پوركاظمي" در خصوص ظرفيت پذيرش دانشجوي كارشناسي ارشد در سال آينده افزود: سازمان سنجش اطلاعات كافي را در اين خصوص جمع آوري نكرده است و برخي دانشگاه ها تا كنون ظرفيت هاي قطعي خود را ارائه نداده اند.

وي اظهار داشت: سازمان سنجش در نظر دارد در سال جاري ظرفيت دانشجويان كارشناسي ارشد را در دوره هاي روزانه و شبانه افزايش دهد و تعداد پذيرش را به 25 هزار نفر برساند. سال گذشته اين تعداد برابر با 20 هزار نفر بوده است. نتيجه نهايي پذيرش پس از ارائه كارنامه به داوطلبان اعلام مي شود.