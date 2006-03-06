اعزام زائران به عتبات عاليات 8 فروردين آغاز مي شود

علي ليالي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، به زمان اعزام زائران به عتبات عاليات اشاره و افزود: با برنامه ريزي هاي سازمان حج و هماهنگي هاي صورت گرفته ، از اين پس اعزام مشتاقان سفر به عتبات عاليات بر اساس زمانبندي مشخص انجام مي شود. بر همين اساس اعزام زائراني كه در كاروانها ثبت نام مي كنند از 8 بهمن ماه آغاز و تا 22 ارديبهشت 85 به طول مي انجامد.

وي خاطر نشان كرد: هزينه سفر به عتبات عاليات 276 هزار تومان در نظر گرفته شده است و بر اساس برنامه ريزي انجام شده و افزايش ظرفيت اعزامها ، از فرودين 85 روزانه 250 تا 300 نفز از استان تهران اعزام مي شوند.

مدير سازمان حج و زيارت استان تهران تاكيد كرد: با توجه به وضعيت و شرايط عراق نمي توان برنامه طولاني مدت براي اعزام زائران تنظيم و ارائه كرد. بنابراين سازمان حج برنامه هاي كوتاه مدت 45 روزه در نظر گرفته كه بر اساس آن زائران چند روز پس از ثبت نام در كاروانها ، در زمان هاي مشخص و تعيين شده به عتبات عاليات اعزام شوند.

ليالي ، طول مدت سفر زائران به عتبات عاليات را 7 شب و 8 روز دانست و گفت: اواخر فروردين نيز به طور مجدد اسامي كاروانهاي مجاز براي ثبت نام زائران اعلام خواهد شد و اعزام مشتاقان سفر خرداد 85 آغاز مي شود.

