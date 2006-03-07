در صورت حمله به ايران ، آمريكا در باتلاقي بدتر از عراق غرق خواهد شد / واشنگتن مشغول جنگ رواني است

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه،لاريجاني گفت: "اگر آمريكا دست به اقدامي نظامي عليه ايران بزند، در واقع در همان دامي خواهد افتاد كه در عراق گرفتار آمده است."

لاريجاني كه با تلويزوين بي بي سي گفتگو مي كرد، اظهار داشت:" دولت آمريكا با پيشنهاد ارجاع موضوع هسته اي ايران به شوراي امنيت، دست به جنگي رواني زده است."

وي همچنين با تاكيد بر حق ايران براي بهره برداري از انرژي هسته اي براي امور صلح آميزگفت :" درست مانند وضع عراق( حمله غير قانوني آمريكا و متحدانش به اين كشور) دولت آمريكا سعي دارد تا به دروغ بگويد كه جامعه بين المللي از اين موضع آنها حمايت مي كند."

لاريجاني همچنين با اشاره به فعاليت هاي هسته اي ايران گفت:" اين امر يك تحول عمده و سرنوشت سازخواهد بود به خاطر اينكه ما به تازگي تحقيقات را شروع كرده ايم و آنها مي خواهند ما را به شوراي امنيت ارجاع دهند."

دبير شوراي عالي امنيت ملي گفت:" من فكر مي كنم بخشي از آنچه كه آنها(مقامات آمريكايي) مي گويند و انجام مي دهند، جنگ رواني است. اگر آنها به آنچه كه مي گويند و عمل مي كنند، اعتقاد دارند مي توانند حق مسلم ما را(براي داشتن برنامه هاي هسته اي صلح آميز ) انكار كنند كه در اين صورت آنها در اشتباه هستند."

وي همچنين ديدگاه برخي از آمريكايي ها را كه در صورت حمله نظامي آمريكا به ايران اختلافاتي در داخل اين كشور رخ خواهد داد، ديدگاههاي متعلق به صهيونيستهاي شرق شناس دانست كه به واشنگتن توصيه هاي بدي مي كنند.

دبيرشوراي عالي امنيت ملي اظهار داشت : اين همان اشتباهي است كه آمريكا مرتكب شد و در باتلاق عراق گرفتار شد.

لاريجاني همچنين گفت: تمام گروههاي اجتماعي متحد هستند و از برنامه هاي هسته اي صلح آميز كشور حمايت مي كنند و چنين شايعاتي از سوي آمريكا نشانه اي بر ضعف آنهاست تا قوت آنها".

وي همچنين با اشاره به اقدام نظامي افزود:" ممكن است آنها اين روند را شروع كنند، اما نمي توانند آن را به اتمام برسانند ، آنها آسيب پذير هستند و خيلي هم آسيب پذير هستند و محاسبات غلطي رامرتكب مي شوند."