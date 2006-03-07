اعزام 10 دانشجوي برتر آزمون دكتري كارآفريني دانشگاه تهران به خارج از كشور / امكان شركت دانشجويان تمامي رشته ها در آزمون دكتري كارآفريني

دكتر "حسيني" در گفتگو با خبرنگار دانشگاهي "مهر" افزود: با توجه به اين كه رشته مديريت كارآفريني يكي از رشته هاي مهم و مورد نياز در كشور است، دانشگاه تهران از يك سال گذشته در كارشناسي ارشد اين رشته دانشجو پذيرفته است.

وي اظهار داشت: در حال حاضر جهت تقويت اين گروه در دانشكده مديريت، دانشگاه در نظر دارد با هماهنگي وزارت علوم، 10 دانشجو را براي تحصيل در دوره دكتري اين رشته به خارج از كشور اعزام كند.

معاون آموزشي دانشگاه تهران خاطر نشان كرد: 10 نفر اول آزمون دكتري كه داراي سوابق كاري و پژوهشي بيشتري در زمينه كارآفريني باشند به عنوان دانشجويان دكتري اين رشته پذيرش و به خارج از كشور اعزام مي شوند. انتخاب كشور و دانشگاه محل تحصيل با تأييد دانشگاه انجام مي شود.

وي اضافه كرد: داوطلبان با هر رشته اي مي توانند در اين آزمون شركت كنند و از اين نظر هيچ محدوديتي وجود ندارد.

"حسيني " يادآور شد: آزمون مذكور 28 ارديبهشت ماه سال آينده برگزار مي شود و داوطلبان تا 21 اسفند ماه فرصت دارند مدارك خود را به دانشگاه ارائه دهند.

وي افزود: اين دوره پس از پذيرش دانشجويان، در سال تحصيلي آينده ايجاد مي شود.