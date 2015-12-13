اعزام بانوان هندبالیست همدان به مسابقات لیگ دسته یک کشور

مجید مشایخی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام تیم هندبال بانوان همدان به لیگ دسته یک کشور اظهار داشت: بانوان هندبالیست همدان برای حضور در مسابقات لیگ دسته یک کشور در رده سنی بزرگ‌سالان به مدت ۹ روز به هرمزگان اعزام شدند.

وی افزود: بانوان هندبالیست همدانی جزو ۱۰ استان برتر هندبالیست کشور هستند.

رئیس هیئت هندبال استان همدان با اشاره به اسامی تیم بانوان هندبال همدان گفت: فاطمه گرجی، سحر فرجی، پریسا کاویانی دلشاد، زهرا شمخانی، زهرا اسکندری، مژگان زهره وند، زهرا عبدلی، مهشاد طاهری، فاطمه پیشتاز، مرجان احمدی، الهام اسکندریان، زهرا سلیمانی، لیلا اسدزاده، الهام شریفی و مهتاب فتح‌اللهی اعضای تیم اعزامی هندبال بانوان همدان هستند.

مشایخی پور عنوان کرد: این تیم به مربیگری و سرپرستی سمیه نادری در این مسابقات حاضر می‌شود.

وی با اشاره به فعالیت شهرستان‌های استان همدان گفت: رزن و کبودرآهنگ از شهرستان‌های فعال در این رشته هستند البته سایر شهرستان‌های همدان نیز در این رشته فعالیت دارند.

رئیس هیئت هندبال استان همدان عنوان کرد: هدف هیئت استفاده از تمامی ظرفیت استان در این رشته ورزشی است.

مشایخی پور با اشاره به وضعیت تیم لیگ برتری هندبال پاس همدان بیان کرد: هفته گذشته دیدار تیم پاس و هیئت تهران در چارچوب هفته هفتم مسابقات لیگ برتر هندبال باشگاه‌های کشور لغو شد.

وی یادآور شد: در این دیدار که مقرر بود در سالن ابن‌سینا همدان برگزار شود تیم تهرانی به علت مسدود بودن جاده و برودت هوا امکان حضور در همدان را نداشت و به همین دلیل این دیدار لغو شد.