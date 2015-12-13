بیش از ۱۰۰۰ هکتار بافت فرسوده در کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن فدایی ظهر یکشنبه در جلسه بهسازی بافت های فرسوده استان کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه انجام مطالعات بهسازی این بافت ها در حال انجام است، افزود: پیگیر تصویب این موضوع در کمیسیون ماده پنج هستیم تا در پی مصوبات کمیسیون ماده پنج، این موضوع در شورای عالی شهرسازی نیز مصوب شده و به عنوان یک طرح وارد استان شود.

وی اظهار داشت: در این طرح در بحث بهداشتی و اجتماعی به ساکنین بافت های فرسوده و سکونتگاه های غیررسمی استان خدمات رسانی خواهد شد.

فدایی وسعت سکونتگاه های غیررسمی شهرهای گچساران و یاسوج را حدود هزار و ۱۶۷ هکتار عنوان کرد و یادآور شد: بیش از ۱۰۰ هزار نفر از مردم شهر یاسوج و حدود ۲۸ هزار نفر از مردم گچساران در این سکونتگاه ها زندگی می کنند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: مطالعات طرح بهسازی بافت فرسوده گچساران انجام و در کمیسیون ماده پنج نیز مصوب شده است و این طرح آماده اجرا است.

فدایی در خصوص بافت فرسوده شهر یاسوج نیز یادآور شد: پیگیر انجام مطالعات بهسازی این بافت و تصویب آن در کمیسیون ماده پنج هستیم.

وی در ادامه بیان داشت: حدود هزار و ۲۰۰ سهمیه تسهیلات بافت فرسوده در استان داریم که این تسهیلات در شهر یاسوج ۴۰ میلیون تومان و در دیگر شهرهای استان حدود ۳۰ میلیون تومان در قانون بودجه سال ۹۴ پیش بینی شده است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به اینکه بازپرداخت این تسهیلات ۱۰ ساله است، یادآور شد: سود این تسهیلات ۲۱ درصد است که از این میزان ۱۰ درصد توسط دولت به صورت یارانه پرداخت می شود.