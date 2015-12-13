محمدرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: از تاریخ ۱۵ تا امروز ۲۲ آذرماه تعداد هشت هزار و ۴۳۴ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی قم برقرار که منجر به انجام هزار و ۳۳۵ مأموریت شده است.

وی گفت: از مأموریت‌های انجام گرفته طی یک هفته گذشته در استان قم هزار و ۱۴۸ مورد شهری و ۱۸۷ مورد جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم عنوان کرد: ۳۲۴ تصادف طی یک هفته گذشته در قم بوقوع پیوست که ۷۵ مورد جاده‌ای و ۲۴۹ مورد نیز شهری بوده و این تصادفات ۳۹۳ مجروح برجای گذاشته است.

وی بیان کرد: مأموریت مربوط به موتورسیکلت سواران طی یک هفته گذشته ۱۷۸ مورد بوده که ۲۰۶ مجروح برجای گذاشته است و ۶۶ نفر سرپایی درمان شده و ۱۴۰ نفر به مراکز درمانی انتقال داده شدند.

حسنی با اشاره به اینکه مسمومیت با گاز مونواکسید کربن به دلیل استفاده از گاز پیک نیک در فضای بسته صبح امروز باعث فوت آقایی در داخل خودرو شد، گفت: از شروع سرما تاکنون چهار نفر در این رابطه فوت کرده‌اند.