اعمال صحیح معاینات فنی ۴۰ درصد از آمار تصادفات را کاهش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه آباد در حاشیه دویست و چهاردهمین جلسه غیر علنی شورای شهر تهران، اظهار کرد: این موضوع تصمیمی که علاوه بر تبعات زیست‌ محیطی، تصادفات سنگین ناشی از نقص ایمنی را دامنگیر شهروندان کرده است زیرا که در شهر تهران بیش از ۴ میلیون خودرو در حال تردد است و علی رغم چنین حجم وسایل نقلیه ای در شهر، متاسفانه میزان مراجعه به مراکز معاینه فنی به کمتر از ۵۰۰ هزار مورد در سال می رسد که بسیار تامل برانگیز است.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۲.۵ میلیون موتورسیکلت با پلاک تهران در شهر در حال تردد هستند، تصریح کرد: این در حالی است که سال گذشته تنها ۱۰۰ دستگاه موتورسیكلت به مراکز معاینه فنی موتورسیکلت مراجعه كردند. درحالی که امروز در شهر تهران ۴۰ خط در ۱۴ مرکز آماده ارائه خدمات معاینه فنی به شهروندان هستند اما بیش از ۷۰ درصد ظرفیت موجود که تنها با یک شیفت کار می کنند، همچنان خالی است.

وی به گزارش ستاد معاینه فنی تهران اشاره کرد و گفت: به طور متوسط ۲۷ درصد خودروهایی كه به مراكز معاینه فنی مراجعه می‌ كنند، به موجب نقص فنی در عملکرد موتور و سیستم احتراقی، دارای آلایندگی بیش از حد و ۱۱ درصد با نقص در سیستم ترمز مواجه اند. از سوی دیگر میزان آلودگی ناشی از موتورسیکلت‌ها به واسطه عملکرد نامناسب موتور ۴ تا ۱۰ برابر آلایندگی خودروها بوده و به تنهایی عامل ۵۵ درصد از مرگ و میر ناشی از تصادفات هستند.

این عضو شورای شهر با تاکید بر اینکه بحث معاینه فنی نزد شهروندان به عنوان یک عامل تاثیرگذار در ارتقاء ایمنی خودرو و سلامت شهر تلقی نمی شود، عنوان کرد: این امر در میان شهروندان، تنها به عنوان یک ابزار تحمیلی تعبیه شده که تساهل در انجام آن یک امتیاز به شمار می آید. درصورتی که مطالعات انجام گرفته نشان داده است اعمال صحیح معاینات فنی ۲۳ درصد از آلودگی هوا و ۱۳ درصد از مصرف سوخت و ۴۰ درصد از آمار تصادفات راهنمایی و رانندگی را کاهش می دهد.

آباد با اشاره به اینکه این آمار در خصوص افزایش امکان نجات جان شهروندان نیز صدق می کند، اظهار کرد: بر اساس آمار اعلام شده از سوی وزارت بهداشت بیش از سه هزار نفر بر اثر عوارض ناشی از آلودگی هوا و سونامی سرطان در تهران جان خود را از دست داده اند. همچنین بر اساس آمار رسمی پزشکی قانونی در ۱۶ سال اخیر بیش از ۳۰۰ هزار نفر در ایران بر اثر حوادث رانندگی کشته شده اند.

تنها در این چند سال معاینه فنی می توانست جان بیش از ۳۰ هزار نفر ایرانی را نجات دهد

وی افزود: نکته حائز اهمیت آنست که اتحادیه اروپا، نقص فنی را عامل ۱۱ درصد از تصادفات منجر به فوت معرفی کرده است که اگر این درصد را به آمار کشته شدگان تصادفات در ایران نسبت دهیم، تنها در این چند سال انجام معاینه فنی می توانست جان بیش از ۳۰ هزار نفر ایرانی را نجات بخشد.

این عضو کمیسیون سلامت شورای شهر اضافه کرد: با توجه به اینکه میزان اعمال قانون و برخورد با وسایل نقلیه ای که معاینه فنی نداشته اند از سال گذشته تا امسال با ۱۳۰ هزار مورد به بیش از ۲ برابر رسیده است، اما این برخوردهای موضعی و موقت راهکار اجرایی شدن قانون نیست. از سوی دیگر هرچند که در حال حاضر ظرفیت خطوط معاینه فنی از میزان مراجعات هم بیشتر است اما می بایست به منظور پوشش کامل وسایل نقلیه موتوری شهر ظرفیت سازی مناسبی صورت گیرد.

این عضو کمیسیون سلامت شورای شهر تهران ضرورت توجه جدی به مقوله معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری به ویژه موتورسیکلت ها در شهر را محرز دانست و افزود: علی رغم لزوم جایگزینی موتورسیکلت های برقی در چرخه حمل و نقل شهری، این مهم بیشتر جلوه اقتصادی به خود گرفته است تا محیط زیستی! بنابراین از آنجا که تاکنون هیچ گونه اقدام موثری از سوی نهادهای متولی امر در جهت تسهیل چنین برنامه هایی صورت نگرفته است، لازم است تا سیاست های راهبردی برای کاهش آلودگی هوا به سمت حمایت از وسایل نقلیه موتوری پاک سوق پیدا کند.

رییس کمیته ایمنی ومدیریت شورای شهر تهران با اظهار تاسف از عدم اجرای برنامه های موجود بر طبق قانون، تاکید کرد: در حالی که سیاست های ملی، توسعه حمل و نقل عمومی را نشانه گرفته، تیرهای ما به گشودن دروازه های شهر به روی خودروهای شخصی می خورد. خودروهایی که پیش تر برایشان طول عمر ۵ ساله معاینه فنی را بریده ایم تا در یک چرخه کاملا حساب شده تیشه بر سلامت شهر و شهروندان زنیم.

به گفته آباد؛ معافیت معاینه فنی خودروهای داخلی درحالی رکورد خواب ۵ ساله را می زند که کاتالیست های آن حداکثر ۳ سال عمر می کنند و پس از آن کارایی خود را از دست می دهند به طوری که میزان آلایندگی خودرو تا ۵ برابر افزایش می یابد.

وی ادامه داد: جالب تر آنکه این خواب در کشور ما در حالی زمستانی شده است که در هیچ کشوری از جهان تا به حال سابقه نداشته است. حال اینکه حتی برترین تولیدکنندگان خارجی با بالاترین استانداردهای روز دنیا متوسط ۳ سال را برای معاینه فنی خودروهای خود پیشنهاد داده اند.

رییس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای شهر تهران به راهکارهای موجود در این زمینه اشاره کرد و گفت: در این راستا لازم است تا متولیان امر پلیس راهور و ناجا، سازمان حفاظت محیط زیست و حتی نمایندگان مردم در مجلس با همتی مضاعف بحث رصد معاینات به ویژه در خصوص تسریع در راه اندازیه سامانه ملی معاینه فنی (سیمفا) را جدی گرفته و برای رفع چالش های مطرح در اجرای صحیح قانون معاینه فنی خودرو ها به منظور ارتقای ایمنی خودروها، تامین سلامت مردم و کاهش آلاینده ها در شهر اقدام کند.