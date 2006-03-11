دانشگاه هاي ايران در داد و ستدهاي علمي منزوي مانده اند / چشم انداز علمي ايران براي دانشجويان بورسيه مبهم است

يك دانشجوي دكتري ادبيات انگليسي كه نخواست نامش فاش شود در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: يكي از نگراني هاي دانشجويان بورسيه خارج از كشور در خصوص بازگشت به كشور، از دست دادن ارتباط با دانشگاه هاي خارج از كشور است.

وي اظهار داشت: خريد بين المللي كتب خارجي نيز در ايران به سختي امكان پذير است و دانشجوي فوق ليسانس براي نوشتن يك مقاله با كمبود منابع معتبر روبه رو است.

اين دانشجوي بورسيه وزارت علوم، تحقيقات و فناوري گفت: دانشگاه ها به علوم انساني توجهي نمي كنند و اين علوم در كشور در حالت عقب ماندگي به سر مي برند و وضعيت كتابخانه هاي رشته هاي علوم انساني اسفبار است.

وي تصريح كرد: دانشجوي دكتري كه در خارج از كشور به تحصيل اشتغال داشته پس از بازگشت به ايران نمي تواند با اين منابع علمي خود را به روز كند و از دنياي اطلاعات و منابع جديد علمي دور مي ماند.

دانشجوي دكتري زبان و ادبيات انگليسي دانشگاه "Keel" انگلستان اظهار داشت: با توجه به اين كه منابع قديمي با سبك هاي كهنه به دانشجو تدريس مي شود، دانشجو نمي داند از علم روز اطلاعاتي ندارد و نمي داند اطلاعات و دانش ديگري نيز در دانشگاه هاي خارج ارائه مي شود.

وي خاطر نشان كرد: دانشجويان بورسيه اميد چنداني به آينده ايران ندارند و چشم انداز علمي ايران برايشان مبهم است. عدم اطمينان از وضعيت شغلي و تحقيقي در كشور بزرگترين معضل رواني آنها است و احساس انزوا و بي ارزشي مي كنند.

اين دانشجوي بورسيه اضافه كرد: به نوع كارهاي علمي و تحقيقاتي در ايران بها داده نمي شود و پس از بازگشت حتي در يك حلقه كوچك فرهيختگان نيز قرار نمي گيرد. مصاحبه ها و گزينش هاي علمي نيز در دانشگاه هاي كشور غير تخصصي و علمي است و بيشتر سليقه اي انجام مي شود.