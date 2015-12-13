قلعه نویی سمت مظلومی رفت/ سرمربی تراکتورسازی تشویق نشد!

به گزارش خبرنگار مهر، نیمه نخست دیدار دو تیم تراکتورسازی و استقلال که از ساعت ۱۵ امروز از چهارچوب رقابت های هفته چهاردهم لیگ برتر به مصاف هم رفتند با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.

این دیدار با حواشی مختلفی همچون حضور ۱۵ هزار نفری تماشاگران تراکتوری در هوای سرد تبریز در ورزشگاه یادگار همراه است.

حواشی دیگر این دیدار در نیمه نخست به این شکل است:

* حدود ۵۰ نفر هوادار استقلال در ضلع جنوبی ورزشگاه یادگار امام تبریز حضور دارند.

* همه بازیکنان استقلال به جز مهدی رحمتی قبل از آغاز مسابقه به سمت قلعه نویی رفتند.

* کادر فنی تراکتورسازی و همچنین امیر قلعه نویی نیز قبل از شروع مسابقه سمت نیمکت استقلال رفتند و با مظلومی و دیگر نیمکت نشینان استقلال خوش و بش کردند.

* هوای تبریز در نیمه اول ابری و سرد و صفر درجه سانتی گراد بود ولی بارشی وجود نداشت.

* چمن ورزشگاه با کاورهای مخصوصی پوشیده شده بود که قبل از ورود بازیکنان به زمین این کاورها جمع شد و وضعیت چمن نیز خوب است.

* فردین عابدینی بازیکن سابق استقلال که در تراکتورسازی حضور دارد به سمت نیمکت استقلال رفت و با نیمکت نشینان این تیم خوش و بش کرد.

* تابلوهای ال ای دی دوباره به ورزشگاه یادگار امام تبریز بازگشته است و نصب شده است.

* در نیمه نخست قلعه نویی از طرف تماشاگران تراکتورسازی نه تشویق شد و نه توهین. هواداران حاضر در ورزشگاه تنها به تشویق تیم خود مشغول هستند.

* با توجه به سردی هوا، هواداران استقلال ایستاده بازی را تماشا می کنند و صدای تشویق هایشان در میان تشویق های هواداران تراکتورسازی گم شده است.

* بر خلاف بازی های قبلی تراکتورسازی در تبریز، تعداد عکاسان پشت دروازه دو تیم تقریبا برابر است.

* توپ جمع کن کنار نیمکت استقلال پتویی که منقش به لوگوی استقلال هست را کنار گذاشت.

* این بازی با قضاوت محسن قهرمانی در حال برگزاری است که قرار است بعد از پایان این بازی از داوری در مسابقات خداحافظی کند.

* قبل از شروع این دیدار درحالیکه بازیکنان دو تیم مشغول گرم کردن خود بودند بازیکنان تراکتورسازی تک به تک تشویق شدند.

* عکس یادگاری رحمتی با توپ جمع کن ها بعداز سوت اتمام نیمه نخست نیز از دیگر حواشی این بازی بود.

* پس از پایان نیمه اول مصدومیت امید ابراهیمی باعث شد تا وی در داخل زمین مداوا شود و لنگان لنگان به رختکن رفت.

* بین دو نیمه نیز آهنگ رسمی تراکتورسازی از بلندگوهای ورزشگاه در حال پخش است.