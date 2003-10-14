" حسين عليزاده" تقلب كرد!

"خسرو سلطاني" آهنگساز و نوازنده سازهاي بادي در گفت وگو با خبرنگار هنري " مهر " ضمن بيان اين مطلب افزود: 12 سال پيش آلبوم " نوبانگ كهن 1 " را آهنگسازي كردم و عليزاده آن را از من گرفت تا در ايران منتشرش كند ، شركت موسيقي " ماهور " به من صد هزار تومان داد و بعد از آن آلبوم به اسم " حسين عليزاده " منتشر شد.

خسرو سلطاني آهنگساز و نوازنده سازهاي بادي

وي در ابتداي صحبت هايش گفت: حرف هاي من نه براي توجيه خودم است و نه براي بي ارزش كردن كار "حسين عليزاده ". تنها هدفم احساس وظيفه براي آگاهي نسلي است كه تا سال هاي بعد آلبوم "نوبانگ كهن" را مي شنوند و به نظرم پس از گذشت 12سال از اين اتفاق بايد واقعيت ها گفته شود.

"خسرو سلطاني" در مورد روند شكل گيري ، اجرا و ضبط آلبوم " نوبانگ كهن" گفت: تمام آنچه را در طول سال هاي سال ، روي موسيقي كلاسيك ايران كار كرده بودم در اين آلبوم گنجاندم، آن سالها من در اروپا روي موسيقي قرون وسطي كار مي كردم و معتقد بودم كه موسيقي ايران نيز حاوي تم هايي شبيه به موسيقي اين قرون است. از اين رو نت هاي آن را جمع آوري كردم . در آن زمان تازه با آقاي " حسين عليزاده " در اتريش آشنا شده بودم وكنسرت هاي زيادي را با هم اجرا كرده بوديم. براي نوازندگي سازهاي مضرابي اين آلبوم ، " حسين عليزاده " را كه به حق يكي از بهترين نوازندگان سازهاي مضرابي در ايران بودند ، برگزيدم.

وي ادامه داد: پس از ضبط اين اثر در كشور اتريش " حسين عليزاده " به من گفت كه : "اين آلبوم را من به ايران مي برم و از آنجايي كه با شركت " ماهور" آشنا هستم و مرا در ايران مي شناسند بگذار تا اسم من اول نوشته شود".

" سلطاني " ادامه داد: در آن زمان عليزاده به من نگفت كه من از شركاي شركت موسيقي " ماهور " هستم . من هم محيط ايران را نمي شناختم. بلافاصله بعد از اينكه نوار در ايران منتشر شد من متوجه شدم كه اين آلبوم با نام " حسين عليزاده " به عنوان سرپرست و آهنگساز منتشر شده است. بلافاصله با ايران تماس گرفتم و با آقاي "موسوي" كه آن موقع رياست ماهور را به عهده داشت ، صحبت كردم . ايشان گفتند كه اشتباه شده است و درستش مي كنيم. عليزاده نيز به من گفت كه" در ايران چون همه مرا مي شناسند فكر مي كنند كه هر كاري را كه من در آن ساز زده باشم از ساخته هاي من است! ".

وي افزود: از الف تا ياي اين آلبوم از ساخته هاي من است. حتي نت هاي قطعات ميانه و بداهه نوازي را هم من براي آقاي " عليزاده" نوشتم تا دو قطعه اي را كه قرار بود زير نظر من با گروه هم آوايان در ايران اجرا كنند، يعني مقدمه "كرشمه" و "زيركش سلمك " را بر اساس همان نت ها اجرا كند. ولي در حال حاضر من فقط به عنوان نوازنده كار شناخته شده ام.

" خسرو سلطاني "ادامه داد: بعد از اين كار سبك و سياق عليزاده تغيير كرد و كارهايش به شدت رنگ و بوي " نوبانگ كهني " به خود گرفت و تحول عظيمي در آثارش ايجاد شد.

وي در پاسخ به اين سوال كه چرا پس از سال ها با " عليزاده " وارد مذاكره نشده است، گفت: پس از اجرايي كه با " حسين عليزاده " و " كاوه دلاني " در تورنه آمريكا داشتم، ديگر نتوانستم با وي ارتباط برقرار كنم .

وي دلايل اين اتفاق را متزلزل بودن جايگاه هنرمندان در ايران دانست و افزود: موسيقيدان ها در ايران از لحاظ مالي و شهرت ، بسيار محتاج هستند و از اين رو حاضرند دست به هركاري بزنند. اما براي خود من هم هميشه جاي سوال دارد كه چرا عليزاده؟ او كه شهرت لازم را داشت.

" خسرو سلطاني " كه "نوبانگ كهن " را در اتريش منتشر كرده است تا به حال آلبوم "ماهور كوير " را نيز منتشر كرده است و مشغول ضبط آثاري از اين دست است.

گفتني ست سلطاني هفته گذشته براي هماهنگي جهت انتشار آلبوم جديد خود وجلب همكاري برخي هنرمندان موسيقي سنتي به ايران آمده بود.