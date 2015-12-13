حضور ۱۷۵ ناشر در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، فاضل عبادی ظهر یکشنبه در آیین افتتاح نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان همدان گفت: کتاب و کتابخوانی از موثرترین راههای انتقال آگاهی و علم است و هرچند امروزه کتاب مجازی مورد توجه قرارگرفته اما تاثیر و ماندگاری کتابخوانی بیشتر است.
عبادی با عنوان این مطلب که نمایشگاه کتاب امسال با عنوان کتاب کودک و نوجوان سراسری خواهد بود، افزود: امیدواریم در سال های آینده این نمایشگاه را به شکل برگزار شود.
وی با اشاره به حضور ۱۷۵ ناشر کشوری و استانی در نمایشگاه کتاب کودک و نوجوان، یادآور شد: ۲۵ هزار عنوان کتاب در جلدهای مختلف در این نمایشگاه عرضهشده است.
مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بابیان اینکه ۲۰ درصد یارانه از طریق بن کتاب توزیع میشود، ادامه داد: کتابهای نمایشگاه با بیش از ۳۰ درصد تخفیف به فروش خواهد رسید.
عبادی با اشاره به این مطلب که ۱۴ غرفه از نمایشگاه به دستگاههای فرهنگی و موسسات قرآنی استان تعلق میگیرد، اضافه کرد: در طول هفت روز نمایشگاه نشست های مختلفی در کنار برگزاری نمایشگاه تشکیل میشود.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان بابیان اینکه ۱۱۴ برنامه در سال جاری به عنوان اصول کاری تعریف شد، اظهار کرد: یکی از اولویتهای هدفگذاری استان برای برگزاری برنامههای علمی و فرهنگی مرتبط با جوانان بود که در این راستا جشنواره تئاتر و فیلم کودکان و نوجوانان نیز برگزار شد.
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