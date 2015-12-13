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۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۶:۲۰

جنایت هولناک در گچساران

مادر بیمار دو کودک خردسالش را کشت

مادر بیمار دو کودک خردسالش را کشت

گچساران – مادر روانی دو فرزند خود را در شهرک هدایت گچساران به طرز فجیعی به قتل رساند.

به گزارش خبرنگار مهر، این جنایت هولناک صبح یکشنبه در شهرک هدایت شهر گچساران رخ داده است.

این زن جوان ۳۷ سال سن داشته و از بیماری شدید اعصاب و روان رنج می برد.

وی به دلیل مشکلات روانی پسر چهار ساله و دختر هفت ساله خود را با چاقو کشت.

مادر این دو کودک که در حین قتل در منزل تنها بود،علت این اقدام  را تمام شدن قرص های خود عنوان کرده است.

وی پس از این جنایت با چاقو اقدام به خودزنی کرده و سپس خود با مراجعه به خانه پدرش حادثه را خبر داده است.

به گفته یک منبع آگاه این زن توسط خانواده خود تحت نظر و مراقبت بوده اما در موقع وقوع قتل، خواهر او برای تهیه ناهار از خانه بیرون رفته بود.

پدر این دو کودک نیز کارگر ساده بوده و در هنگام وقوع قتل در محل کار حاضر بوده است.

اجساد این کودکان برای کالبدشکافی و تشخیص دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی یاسوج انتقال داده شده است.

چندی پیش نیز یک پدر معتاد به شیشه در این شهرستان دختر پنج ساله اش را کشته بود.

کد مطلب 2998827

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    نظرات

    • مریم ۲۰:۴۶ - ۱۳۹۴/۰۹/۲۴
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      حالت غیرعادی داشته حالا ممکنه دلیلش بیماری اعصاب و روان بوده باشه یا مصرف برخی موادخاص اما حالت غیرعادی اون هردلیلی که داشته اطرافیانش بخصوص همسرش و خانواده خودش وخانواده همسرش یا هر فردی که از مشکل اون خبرداشته اولا" نباید اجازه می دادند بچه ها با اون تنها بمونن ثانیا" اون را درمان یا بستری می کردن. چقدر ما مردم نسبت به هم بی تفاوت وبی عاطفه شدیم چرا باید یک نفر اوضاعش اونقدر وخیم بشه که چنین صحنه ی دردناکی رو به وجود بیاره . ..

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