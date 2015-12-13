مادر بیمار دو کودک خردسالش را کشت

به گزارش خبرنگار مهر، این جنایت هولناک صبح یکشنبه در شهرک هدایت شهر گچساران رخ داده است.

این زن جوان ۳۷ سال سن داشته و از بیماری شدید اعصاب و روان رنج می برد.

وی به دلیل مشکلات روانی پسر چهار ساله و دختر هفت ساله خود را با چاقو کشت.

مادر این دو کودک که در حین قتل در منزل تنها بود،علت این اقدام را تمام شدن قرص های خود عنوان کرده است.

وی پس از این جنایت با چاقو اقدام به خودزنی کرده و سپس خود با مراجعه به خانه پدرش حادثه را خبر داده است.

به گفته یک منبع آگاه این زن توسط خانواده خود تحت نظر و مراقبت بوده اما در موقع وقوع قتل، خواهر او برای تهیه ناهار از خانه بیرون رفته بود.

پدر این دو کودک نیز کارگر ساده بوده و در هنگام وقوع قتل در محل کار حاضر بوده است.

اجساد این کودکان برای کالبدشکافی و تشخیص دقیق علت مرگ به پزشکی قانونی یاسوج انتقال داده شده است.

چندی پیش نیز یک پدر معتاد به شیشه در این شهرستان دختر پنج ساله اش را کشته بود.