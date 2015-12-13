تبدیل روابط ایران، سوریه، عراق و روسیه به ائتلاف در آینده نزدیک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حسن دانایی فر» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در سخنانی با اشاره به کمیته مشترک میان ایران، سوریه، عراق و روسیه برای تبادل اطلاعات، تصریح کرد: روابط این چهار کشور در آینده نزدیک به تشکیل یک ائتلاف چهارگانه منجر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اصلاحات اخیر العبادی، اظهار داشت: بدون شک اجرای اصلاحات در تمامی جوامع منجر به شکوفایی و استقرار خواهد شد و عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دانایی فر ضمن اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در اجرای اصلاحات گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا تجربیات خود در این زمینه را در اختیار برادران عراقیمان قرار دهد.

وی همچنین ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره روابط خوبی با جوامع سنی، شیعه و همچنین کُرد داشته و دارد.