  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۲ آذر ۱۳۹۴، ۱۷:۳۱

سفیر ایران در عراق خبر داد؛

تبدیل روابط ایران، سوریه، عراق و روسیه به ائتلاف در آینده نزدیک

تبدیل روابط ایران، سوریه، عراق و روسیه به ائتلاف در آینده نزدیک

«حسن دانایی فر» سفیر تهران در بغداد در سخنانی اعلام کرد: کمیته مشترکی که میان ایران، سوریه، عراق و روسیه برای تبادل اطلاعات تشکیل شده، در آینده نزدیک به ائتلاف چهارگانه تبدیل خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، «حسن دانایی فر» سفیر جمهوری اسلامی ایران در عراق در سخنانی با اشاره به کمیته مشترک میان ایران، سوریه، عراق و روسیه برای تبادل اطلاعات، تصریح کرد: روابط این چهار کشور در آینده نزدیک به تشکیل یک ائتلاف چهارگانه منجر خواهد شد.

بر اساس این گزارش، وی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤالی پیرامون موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال اصلاحات اخیر العبادی، اظهار داشت: بدون شک اجرای اصلاحات در تمامی جوامع منجر به شکوفایی و استقرار خواهد شد و عراق نیز از این قاعده مستثنی نیست.

دانایی فر ضمن اعلام حمایت جمهوری اسلامی ایران از عراق در اجرای اصلاحات گفت: جمهوری اسلامی ایران آماده است تا تجربیات خود در این زمینه را در اختیار برادران عراقیمان قرار دهد.

وی همچنین ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران همواره روابط خوبی با جوامع سنی، شیعه و همچنین کُرد داشته و دارد.

کد مطلب 2998858

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها