آزاد سازی محدوده های معدنی آذربایجان شرقی آغاز می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان صنعت معدن و تجارت استان آذربایجان شرقی، سید مرتضی نیرومند اسکوئی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور بهره برداری از پروژه های مهم معدنی و صنعتی یک نیاز مهم است افزود: بهره برداری از واحدهای مهم در اشتغال زایی نتیجه مهمی دارد اما متاسفانه برخی پروژه ها به نتیجه مطلوب و لازم نمی رسد .

وی ادامه داد: واگذاری پهنه های معدنی در نقاط مختلف استان به صورت ویژه مورد توجه دولت تدبیر و امید قرار دارد اما در این میان برخی پهنه ها آغاز به کار نکرده اند که مطالبه گری رسانه ها در این میان مهم است .

نیرومند افزود: از سال ۹۰ دولت پهنه بندی مناطق معدنی را در دستور کار خود قرار داده و با توجه به ریسک پذیری بالا، گرایش به سرمایه گذاری در معدن کمتر است .

وی با بیان اینکه آزاد سازی پهنه های معدنی در دولت تدبیر و امید انجام شده گفت: ۸۰ درصد پهنه ها آزاد شده و در این میان پهنه اهر به شرکت مس واگذار شده که علی رغم واگذاری یک ساله هیچ کاری در این پهنه که سرشار از مس و طلا است انجام نشده است .

وی همچنین از واگذاری پهنه چاریماق خبر داد و افزود : خوشبختانه در این پهنه اقدامات خوبی انجام شده و روند پیشرفتی وجود دارد .

نیرومند شفاف سازی بخش معدن را از ضروریات این بخش دانست و افزود : بر همین اساس سامانه کاداستر معدن راه اندازی شده که آذربایجان شرقی در این زمینه پیشرو می باشد .

وی اظهار کرد: مدیریت سامانه کاداستر نیز از طریق سازمان نظام مهندسی معدن صورت می گیرد و شفاف سازی کامل اطلاعاتی وجود دارد .

وی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه سالانه ۱۲۰۰ درخواست اکتشاف معدن وجود دارد اضافه کرد: این تعداد درخواست در خوشبینانه ترین حالت منجر به صدور ۱۲۰ پروانه می شد و البته این تعداد در سال جاری به ۳۰ پروانه نیز نمی رسد .

وی با اشاره به بخشنامه کشوری وزیر صنعت معدن و تجارت در زمینه آزاد سازی محدوده های معدنی اظهار کرد: آزاد سازی هزار محدوده معدنی از اول دی ماه آغاز و این محدودها در سامانه کاداستر ثبت شده و رانت اطلاعاتی در این میان نخواهیم داشت و اطلاعات کامل از طریق سامانه در اختیار عموم قرار می گیرد.

نیرومند تصریح کرد: این پهنه ها پس از واگذاری در صورتی که تا دو ماه به بهره برداری نرسند، سلب امتیاز خواهد شد .

معاون امور معدنی سازمان صنعت معدن و تجارت آذربایجان شرقی خاطر نشان کرد: آزاد سازی محدوده ها در دیگر استان ها نیز صورت می گیرد اما در آذربایجان شرقی با تسریع در فعالیت ها شاهد آزاد سازی سریعتر هستیم.

وی اظهار امیدواری کرد: با شروع واگذاری پهنه ها و آغاز سرمایه گذاری حدود ۴۰ میلیارد تومان سالانه در بخش معدن سرمایه گذاری شود.